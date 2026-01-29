Volvió "Bridgerton" a Netflix con un recorrido entre "Cenicienta" y la época de la Regencia

En cuanto a Benedict, el paso de "playboy" a "loverboy" es orgánico y fascinante. Tras explorar su libertad sexual en temporadas anteriores, este es el momento de su verdadera transformación emocional incluso odiando los extremos pedidos de su madre. Lo curioso es que, a diferencia de sus hermanos, Benedict no necesitó un cambio estético radical para brillar; su carisma ya estaba allí, esperando el roce de un sentimiento lo suficientemente fuerte como para anclarlo a la realidad.

bridgerton 4

Pero, por si esto fuera poco, esta temporada va mucho más allá porque los secundarios también reclaman su espacio con una profundidad inusitada. La amistad entre Lady Danbury y la Reina Carlota alcanza matices de vulnerabilidad que rara vez vemos en personajes de su jerarquía, mostrándolas expuestas, con sus incertidumbres y regocijos, dentro de un vínculo basado en la pura supervivencia.

En sí, esta temporada posee una sensualidad y una consciencia que la elevan sobre sus predecesoras. Bridgerton así es cómo demostró que no solo sabe contar historias de amor; sabe contar historias de personas que, en medio de la opresión de las formas, se atreven a escuchar a su propio corazón. El baile ha comenzado, y esta vez, la música suena más real y conmovedora que nunca para abrir paso a lo que será el estreno de la segunda parte el próximo 26 de febrero.