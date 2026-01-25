Facundo Arana rompió el silencio sobre su separación: “La crisis viene hace mucho tiempo"

Según relató De Brito, Arana fue claro al confirmar que la separación no ocurrió recientemente. “La crisis viene hace mucho tiempo, que efectivamente están separados, que no es de un mes, no es de octubre, sino que vienen hace rato con esto, que tuvieron varias crisis”, explicó el periodista. Incluso, el actor se mostró sorprendido por la demora en que la situación trascendiera públicamente: “No puedo creer que todavía no se había filtrado, ya estábamos separados”, dando a entender que el distanciamiento lleva cerca de un año.