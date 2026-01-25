Facundo Arana rompió el silencio sobre su separación: “La crisis viene hace mucho tiempo"
El actor confirmó que el distanciamiento no es reciente y dejó en claro su deseo de intentar recomponer la relación.
Facundo Arana se refirió por primera vez a su separación de María Susini y reconoció que el desgaste en la pareja no es algo nuevo. La información fue revelada por Ángel de Brito en LAM, quien contó que mantuvo una extensa charla telefónica con el actor, en la que este le explicó el complejo momento personal que atraviesan tras varios intentos de recomponer el vínculo.
Durante el programa, el conductor detalló cómo fue ese intercambio y recordó una señal previa que había notado meses atrás: “Le hablé yo a Facundo y me llamó directamente, estuvimos charlando un rato largo. Le agradezco porque el día que vino a Bondi ya sentí que había algo raro en su matrimonio, ese día le pregunté lo típico, los hijos, la mujer, tantos años de pareja, y él como que evadía, así que pasamos a otro tema”.
Según relató De Brito, Arana fue claro al confirmar que la separación no ocurrió recientemente. “La crisis viene hace mucho tiempo, que efectivamente están separados, que no es de un mes, no es de octubre, sino que vienen hace rato con esto, que tuvieron varias crisis”, explicó el periodista. Incluso, el actor se mostró sorprendido por la demora en que la situación trascendiera públicamente: “No puedo creer que todavía no se había filtrado, ya estábamos separados”, dando a entender que el distanciamiento lleva cerca de un año.
A pesar del escenario, el actor manifestó su intención de no dar la relación por terminada. “Si es por mí, y lo voy a hacer, quiero recomponer la pareja”, le confió a De Brito, quien agregó: “La familia está perfecta, pero él quiere seguir adelante con la pareja”.
Por último, el conductor contó que, tras hacerse pública la noticia, Arana le propuso a Susini emitir un comunicado conjunto para aclarar la situación. Sin embargo, ella prefirió mantener el perfil bajo: “No me interesa hablar del tema, yo nunca aclaro nada, así que dejémoslo ahí”. Mientras tanto, ambos continúan compartiendo tiempo familiar y conviviendo en Mar del Plata, a la espera de definir cómo seguirá su historia.
