Vuelve el Congelados a Gran Hermano: a qué hora ver la gala y quién ingresa a la casa

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El anuncio de Santiago del Moro y una despedida picante de Titi

Faltando pocos minutos para el cierre del programa, exactamente a las 23:25, Santiago del Moro ingresó a la casa a través de la pantalla principal para revelar el veredicto final, comunicando que Titi era la eliminada de la semana 17 de Gran Hermano.

Aunque la salida de la tiktoker se dio en un clima de absoluta tranquilidad y sin polémicas directas dentro del estudio, la jugadora aprovechó sus últimos instantes para dejar en claro su postura sobre el resto de la casa.

Al despedirse, Titi expresó su deseo de que Manu, Yipio y Andrea del Boca lleguen lejos en la competencia, marcando una contundente diferencia con otros participantes quienes, según sus propias palabras, “dejan mucho que desear”.

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A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.