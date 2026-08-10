Dieron de alta a Denisse González, la ex Gran Hermano: qué problema de salud tiene y cómo sigue

En este sentido, no dudó en agradecer a sus seguidores: "Gracias de corazón a cada persona que me mandó un mensaje, pidió por mí, se preocupó y me acompañó desde donde pudo. Sentí todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días. Me voy a casa profundamente agradecida por la vida y por tenerlos a ustedes del otro lado".