¿Euphoria tendrá temporada 4 en HBO Max?

Embed - Euphoria - Temporada 3 | Avance episodio 8 | HBO Max

Por su parte, las declaraciones públicas que ofreció Levinson también funcionaron como un alimento constante para la hipótesis de la clausura. En una entrevista concedida a Variety en el mes de mayo, el showrunner esquivó la confirmación de una cuarta temporada y dejó asentado que se sentía plenamente conforme con el desenlace que le imprimió a la actual entrega. “Diría que si nunca me dejan volver, estoy feliz con esto”, reconoció de forma sincera, para luego agregar con orgullo: “Estoy muy proud de cómo termina esta temporada”. En ese mismo sentido, el realizador argumentó su metodología de trabajo diaria al confesar: “Siempre he hecho cada temporada como si pudiera ser la última”, buscando de esa forma garantizar un producto del cual sentirse satisfecho de manera autónoma, incluso si las circunstancias forzaran a clausurar la trama de golpe.

A este coro de anticipos se sumó la mismísima Zendaya en el transcurso de una reciente visita al living televisivo de Drew Barrymore. Ante la consulta directa sobre si el tercer año marcaría la despedida, la actriz estrella de la tira no dudó en deslizar: “Creo que sí”. Con el fin de aportar mayor claridad sobre el destino de su alter ego en la pantalla chica, remató señalando que para Rue “ese cierre está llegando”. El peso de estas oraciones caló hondo en los espectadores, dado que la joven se transformó en la cara visible y en el engranaje central sobre el que giró todo el argumento dramático desde el debut de la propuesta.

En la otra vereda del conflicto, los argumentos de quienes todavía se ilusionan con una reactivación de "Euphoria" se apalancan en el arrollador suceso comercial que significó esta tercera entrega en el mercado internacional. Los reportes publicados por el Daily Mail indican que la jornada de estreno de la temporada aglutinó una cifra cercana a los 20 millones de usuarios a lo largo de su primera semana en cartelera, reinstalando al título como uno de los contenidos con mayor rebote mediático en el catálogo de HBO Max.

Apoyado en este fenómeno de masas, un informante anónimo que camina habitualmente los pasillos de la producción soltó una frase reveladora: “Sam ha tenido conversaciones con HBO sobre la posibilidad de una cuarta temporada”. Si bien la misma fuente aclaró de inmediato que no se estampó ninguna firma en un documento oficial, ambas partes evaluaron con buenos ojos la viabilidad de prolongar este universo de ficción. “Nada ha recibido luz verde oficialmente, pero ambas partes llegaron a la conclusión de que realmente no hay ninguna razón por la que la serie no pueda continuar”, argumentó la voz en off.

De todas maneras, una hipotética reapertura de las grabaciones no demandaría obligatoriamente la presencia de las figuras históricas que el público vio despedirse este 31 de mayo. Desde el Daily Mail advierten que una de las carpetas que analizan los creativos consiste en expandir los horizontes de la marca comercial dándole la bienvenida a un elenco completamente renovado, calcando el manual de procedimientos de otros clásicos del género juvenil como "Degrassi" o "Gossip Girl".

La otra variante de peso apunta a estructurar relatos derivados o spin-offs que transcurran dentro de las fronteras de la misma atmósfera. Esta última alternativa cobra una relevancia crucial en la realidad de la industria audiovisual, sobre todo al contemplar los compromisos laborales de las estrellas de la serie: Zendaya se encuentra totalmente abocada al rodaje de megaproducciones cinematográficas en Hollywood, en tanto que el australiano Jacob Elordi no para de cosechar propuestas laborales de altísima exposición en la pantalla grande.