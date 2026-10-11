Vuelve Nicolás Repetto: Florencia Raggi contó cómo será el regreso y qué hace cuando no trabaja en la tele

Al adentrarse en las novedades que preparan para la grilla televisiva, Raggi anunció con entusiasmo la vuelta del presentador a la señal de aire: “Nico ahora vuelve a la televisión. Va a hacer un programa de entretenimiento, un programa que está creando él y que va a ir en el verano en El Trece a las 21 de la noche creo. Son todos juegos y entretenimiento como hace él”. A su vez, la actriz hizo hincapié en el entusiasmo que le genera a su esposo este desafío de temporada: “A él le gusta, es para el verano”.