Vuelve Nicolás Repetto: Florencia Raggi contó cómo será el regreso y qué hace cuando no trabaja en la tele
Durante su visita al programa de Juana Viale, la actriz contó que su esposo está listo para regresar a la televisión y dio detalles del programa.
Durante su visita al programa conducido por Juana Viale en la pantalla de "El Trece", Florencia Raggi sorprendió al público y a los medios al confirmar una noticia sumamente esperada en el ámbito del espectáculo: el retorno de Nicolás Repetto a la pantalla chica. La actriz aprovechó la distendida charla de fin de semana para brindar detalles exclusivos sobre el nuevo proyecto que encabezará el icónico conductor, quien llevaba un extenso período alejado de los estudios de grabación.
En un tramo de la entrevista, la artista recordó cómo suele colaborar de cerca en los emprendimientos creativos de su pareja, rememorando su reciente labor conjunta en el ámbito teatral: “Cuando hizo Sala de Espera, una obra que escribió y dirigió Nico yo lo ayudé también”.
Al adentrarse en las novedades que preparan para la grilla televisiva, Raggi anunció con entusiasmo la vuelta del presentador a la señal de aire: “Nico ahora vuelve a la televisión. Va a hacer un programa de entretenimiento, un programa que está creando él y que va a ir en el verano en El Trece a las 21 de la noche creo. Son todos juegos y entretenimiento como hace él”. A su vez, la actriz hizo hincapié en el entusiasmo que le genera a su esposo este desafío de temporada: “A él le gusta, es para el verano”.
La última incursión formal de Repetto en el medio se remontaba a 2018, etapa en la que estuvo al frente del noticiero de "Telefe". Respecto a este extenso intervalo fuera de los medios masivos, Florencia analizó la pausada dinámica de trabajo que caracteriza al conductor expresando: “Él se toma sus tiempos, pero está en su naturaleza”.
Finalmente, la invitada remarcó que el alejamiento de las cámaras no significó en absoluto una etapa de inactividad, destacando la constante inquietud artística que mueve al presentador en la cotidianeidad de su hogar: “Él no para, escribe, hace música”. Con esta revelación en el ciclo de "El Trece", se confirma la vuelta de uno de los rostros más emblemáticos de los grandes formatos de entretenimiento de la televisión argentina.
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