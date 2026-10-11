Operan al papa León XIV: qué pasa con su visita a la Argentina
El pontífice de 71 años aceptó la cirugía recomendada por sus médicos antes de su gira por Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.
El papa León XIV comunicó este domingo, tras el rezo del Ángelus, que se someterá a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en un pulmón. Los médicos hallaron la lesión en una etapa muy inicial durante controles recientes. El pontífice, de 71 años, aceptó la recomendación del equipo médico y la operación se realizará en los primeros días de la próxima semana. "He decidido operarme en los próximos días de un nódulo en el pulmón", expresó.
Matteo Bruni, portavoz vaticano, confirmó que la cirugía ya tiene fecha prevista y que el papa permanecerá hospitalizado alrededor de siete días. Los papas disponen de un apartamento en el hospital Gemelli de Roma destinado a ingresos y tratamientos de este tipo.
León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, nació en Chicago en 1955. Pertenece a la Orden de San Agustín y desarrolló gran parte de su labor pastoral en Perú, donde fue misionero durante décadas y obispo de Chiclayo. En enero de 2023, el papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Ocho meses después fue creado cardenal. El cónclave lo eligió como el 267.º papa el 8 de mayo de 2025, tras la muerte de Francisco.
Con el nombre León XIV, Prevost vinculó su pontificado con León XIII y la tradición de la doctrina social católica. Su lema episcopal, In Illo uno unum, acompañó llamados a la unidad eclesial, a la atención de los vulnerables y a la aplicación del Concilio Vaticano II.
La hospitalización ocurre antes de su primera gira latinoamericana como papa. El viaje apostólico está programado entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú. Hasta el momento, la Santa Sede no informó cambios en el itinerario. El papa prevé retomar su agenda internacional tras la recuperación posoperatoria.
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