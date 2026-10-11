Operan al papa León XIV: qué pasa con su visita a la Argentina

El papa León XIV comunicó este domingo, tras el rezo del Ángelus, que se someterá a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en un pulmón. Los médicos hallaron la lesión en una etapa muy inicial durante controles recientes. El pontífice, de 71 años, aceptó la recomendación del equipo médico y la operación se realizará en los primeros días de la próxima semana. "He decidido operarme en los próximos días de un nódulo en el pulmón", expresó.