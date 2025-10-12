Christopher Briney se suma a una serie de HBO Max luego del final de "The Summer I Turned Pretty"

Christopher Briney se catapultó al estatus de estrella juvenil gracias a su compleja y emotiva interpretación de Conrad Fisher en la aclamada serie de Prime Video, "El verano en que me enamoré" (The Summer I Turned Pretty). La excelencia de su trabajo radica en cómo logró humanizar el arquetipo del "chico atormentado". A lo largo de las tres temporadas, Briney no solo vendió la innegable química romántica con Belly, sino que exploró con una profundidad admirable la carga de la responsabilidad familiar, la ansiedad y el dolor sutil. Su interpretación de Conrad se destacó por ser audaz y contenida a la vez, utilizando silencios y miradas para expresar un torrente de emociones no dichas, convirtiéndolo en el corazón melancólico de la historia y resonando profundamente con la audiencia.