Telefe lanza "Pasapalabra, Especiales MasterChef Celebrity": todos los detalles

La mecánica del programa mantiene la esencia internacional de Pasapalabra, conocido como “Alphabet Game”, basado en el formato de Andrew O’Connor, Rebecca Thomhill y Mark Maxwell Smith (ARMS UK), con distribución de ITV Studios y producción conjunta de ITV Studios y Kocawa. Además, este domingo, después del partido Argentina vs Marruecos por la final del Mundial Sub-20, el canal de las tres pelotas emitirá la primera Gala de Eliminación de MasterChef Celebrity.

Conducida por Wanda Nara y bajo el ojo crítico del jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, esta gala contará con un invitado especial: Iván de Pineda, quien adelantará los “Especiales Pasapalabra” que arrancan el lunes siguiente a las 21.30 hs, ofreciendo un adelanto de lo que será el choque entre cocina y conocimiento en un mismo escenario televisivo.