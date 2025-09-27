La Voz Argentina se acerca al final: cómo será el último round previo a las instancias decisivas

Eliminado la voz

Por qué no se emitirá La Voz Argentina ni el domingo ni el lunes

La agenda de Telefe está más apretada que nunca y, entre eventos deportivos y artísticos, el "Talent show" deberá esperar para volver a salir al aire. Primeramente, el domingo el canal de las pelotas tendrá los derechos de transmisión de Argentina vs. Cuba, en el marco del Mundial Sub-20.

En tanto, la noche del lunes 29 está reservada para la entrega de los premios Martín Fierro a la televisión, que también transmitirá Telefe, con la conducción de Santiago del Moro.

martin fierro

Cómo quedó cada equipo tras el "Tercer Round"

Team Lali

Valentino Rossi.

Giuliana Piccioni.

Alan Lez.

Iara Lombardi.

Jaime Muñoz.

Team Luck Ra

Lucas Barros.

Federico Mestre.

Nathalie Aponte.

Thomas Dantas.

Nicolás Behringer.

Team Miranda!

Emiliano Villagra.

Joaquín Martínez.

Sofía Verna.

Eugenia Rodríguez.

Pablo Cuello.

Team Soledad

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.

Luis González.

Milagros Gerez Amud.

Valentina Otero.

Violeta Patricia Lemo.