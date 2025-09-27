La Voz Argentina se acerca al final: cómo será el último round previo a las instancias decisivas
El reality show de canto que emite Telefe avanza hacia su desenlace con cinco concursantes en cada equipo. Enterate cómo será lo que se viene.
La Voz Argentina, el certamen de canto de Telefe que mantiene expectantes a los televidentes, se acerca a su desenlace con el inicio de la etapa más rigurosa: el cuarto round, justo antes de los cuartos de final, una de las etapas decisivas del certamen.
El concurso de talento, que cuenta con la conducción de Nico Occhiato y las figuras de Lali, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! como coaches, volverá a emitirse este martes -desde las 21:45 horas- con una dinámica de eliminación implacable.
En esta instancia crucial, cada equipo ha sido reducido a solo cinco concursantes. La supervivencia dependerá de un proceso de doble salvación:
Dos participantes serán rescatados directamente por su propio coach.
Otros dos se ganarán el pase a la siguiente fase gracias al voto de los coaches oponentes.
Un único competidor de cada equipo quedará fuera de la contienda.
Esta ronda definitoria intensificará la emoción, definiendo a los cuatro concursantes de cada equipo que continuarán su camino hacia los cuartos de final y, en última instancia, hacia la gran victoria del programa.
Por qué no se emitirá La Voz Argentina ni el domingo ni el lunes
La agenda de Telefe está más apretada que nunca y, entre eventos deportivos y artísticos, el "Talent show" deberá esperar para volver a salir al aire. Primeramente, el domingo el canal de las pelotas tendrá los derechos de transmisión de Argentina vs. Cuba, en el marco del Mundial Sub-20.
En tanto, la noche del lunes 29 está reservada para la entrega de los premios Martín Fierro a la televisión, que también transmitirá Telefe, con la conducción de Santiago del Moro.
Cómo quedó cada equipo tras el "Tercer Round"
Team Lali
- Valentino Rossi.
- Giuliana Piccioni.
- Alan Lez.
- Iara Lombardi.
- Jaime Muñoz.
Team Luck Ra
- Lucas Barros.
- Federico Mestre.
- Nathalie Aponte.
- Thomas Dantas.
- Nicolás Behringer.
Team Miranda!
- Emiliano Villagra.
- Joaquín Martínez.
- Sofía Verna.
- Eugenia Rodríguez.
- Pablo Cuello.
Team Soledad
- Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.
- Luis González.
- Milagros Gerez Amud.
- Valentina Otero.
- Violeta Patricia Lemo.
