Vuelven The Lumineers a la Argentina: cuándo tocan, dónde será el show y cómo comprar entradas

La agenda de recitales internacionales en Buenos Aires suma un evento fuerte con el retorno de The Lumineers, que incluirán a la Argentina dentro de su próximo recorrido mundial. El grupo actuará el 29 de abril en el Estadio Malvinas Argentinas (Gutenberg 350, CABA), en una presentación que mezclará estrenos recientes con los temas más celebrados de su carrera. En cuanto a los tickets, la venta general de entradas comenzará el viernes 30 de enero a las 10 a través de AllAccess, la plataforma habilitada para adquirir localidades.