Vuelven The Lumineers a la Argentina: cuándo tocan, dónde será el show y cómo comprar entradas
El dúo encabezado por Wesley Schultz y Jeremiah Fraites regresará al país con un recital que combinará las canciones de su nuevo disco y los clásicos.
La agenda de recitales internacionales en Buenos Aires suma un evento fuerte con el retorno de The Lumineers, que incluirán a la Argentina dentro de su próximo recorrido mundial. El grupo actuará el 29 de abril en el Estadio Malvinas Argentinas (Gutenberg 350, CABA), en una presentación que mezclará estrenos recientes con los temas más celebrados de su carrera. En cuanto a los tickets, la venta general de entradas comenzará el viernes 30 de enero a las 10 a través de AllAccess, la plataforma habilitada para adquirir localidades.
Identificados como una de las bandas clave del folk contemporáneo, construyeron un perfil artístico basado en climas emotivos, arreglos de impronta acústica y letras que lograron una conexión amplia con el público. El proyecto se gestó en Denver, Colorado, y fue creciendo de manera sostenida desde sus primeras etapas independientes, cuando se presentaban en clubes pequeños, hasta consolidarse en escenarios de gran escala. El hoy dúo liderado por Wesley Schultz y Jeremiah Fraites alcanzó notoriedad global gracias al suceso de “Ho Hey” (2012), single de su álbum debut homónimo, que marcó el inicio de una trayectoria en constante evolución.
Con el paso de los años, su catálogo se transformó en una seguidilla de canciones infaltables en sus conciertos. En vivo suelen aparecer himnos como "Ho Hey", "Ophelia", "Stubborn Love", "Gloria" y "Sleep on the Floor", interpretados con una intensidad que potencia la experiencia colectiva. La cercanía que logran generar con la audiencia y la energía compartida en cada show son sellos distintivos de sus presentaciones.
Esta nueva visita también será la oportunidad de presentar en escena los temas de Automatic (2025), su producción más reciente, donde amplían su paleta sonora y suman nuevos matices sin perder la esencia melódica que los caracteriza. Las flamantes composiciones se integrarán a un repertorio que buscará equilibrar lo nuevo con las canciones que ya forman parte de la memoria de sus seguidores.
