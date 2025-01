Wanda Nara acusó a Yanina Latorre de ser sobornada por Mauro Icardi: su feroz respuesta

En ese contexto, Wanda aseguró que, tras la separación, el futbolista habría afirmado que haría todo lo posible por arruinar su vida y sugirió que destina 20 mil dólares mensuales a una reconocida periodista para difamarla.

“Hay muchas personas del medio que están cobrando grandes sumas para hablar mal de mí. Cuando Mauro se fue de casa, dijo que iba a pagar lo que fuera necesario para destruirme”, afirmó la conductora de Telefe.

Y añadió: “Tengo conocimiento de una periodista que está recibiendo 20 mil dólares mensuales de Mauro para perjudicarme. Y cuando no es ella, usa a alguien más”. Si bien Nara no mencionó nombres, Yanina Latorre se dio por aludida y, desde Miami, donde disfruta de sus vacaciones familiares, no tardó en responder con un contundente descargo.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.1 millones de seguidores, la panelista de LAM publicó varias historias y anunció que iniciará acciones legales contra Nara. “Me están diciendo que Wandita está desbordada hablando en LAM y se atreve a decir que Icardi me paga...”, comenzó escribiendo Yanina.

Y prosiguió: “Varias cosas. Primero, no soy como ella... y el ladrón cree que todos son de su condición. Me va a tener que demostrar que cobro. Ella está acostumbrada al barro, a la marginalidad y a mentir. A mí no me ensucia nadie y mucho menos pueden poner en duda mi trabajo”.

Más tarde, Latorre volvió a expresarse en sus redes y en otra historia aclaró: “Apareció Wanda. Dice que me va a mostrar pruebas… No entra en razones. Y ahora me calentó. A mí no me van a difamar diciendo que cobro. Se viene una denuncia".

