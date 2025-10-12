Wanda Nara blanqueó su relación con Martín Migueles: la romántica foto desde Misiones
La conductora publicó una foto junto al hombre al que presentó como su entrenador personal, durante un viaje familiar a las Cataratas del Iguazú. Mirá.
Luego de que los rumores crecieran durante semanas, Wanda Nara decidió dar un paso al frente y reconocer su relación con Martín Migueles, el hombre con quien se la venía vinculando desde hace tiempo. El anuncio no llegó con palabras, sino con una imagen tomada en Misiones.
La conductora reposteó en sus historias de Instagram una selfie tomada por Migueles, donde ambos aparecen sonrientes y relajados. Dos corazones rojos acompañaron la publicación, un gesto simple pero contundente. La foto fue capturada en un hotel del litoral argentino, durante un viaje familiar aprovechando el fin de semana largo.
El escenario elegido para blanquear el romance fue Misiones. Wanda se encuentra allí junto a Migueles y sus hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi. Todos se hospedan en un resort a orillas del río Paraná, frente a Paraguay, en una escapada previa al estreno de MasterChef Celebrity en Telefe.
Con este gesto público, la conductora despejó las dudas. Migueles, a quien ella había presentado como su entrenador personal y vecino en Nordelta, ya había sido señalado como su nueva pareja tras acompañarla en distintos eventos. Desde su presencia en la cancha de River hasta las grabaciones del programa de cocina, el vínculo entre ambos se hizo cada vez más visible, aunque hasta ahora lo negaban.
La exposición del vínculo fue creciendo con el paso de las semanas. Migueles acompañó a Wanda en los Premios Martín Fierro, viajó con ella a Uruguay y hasta compartió momentos con Maxi López, el exmarido de la empresaria. Aunque ella prefería mantener la discreción, la reciente publicación en redes marcó un cambio de etapa.
La historia, publicada primero por Migueles, confirmó lo que muchos sospechaban. Esta vez, la pareja decidió mostrarse sin filtros, dejando en claro que la relación ya no se esconde.
Por su parte, Maxi López eligió la calma al hablar del nuevo noviazgo de su ex. El exfutbolista y actual participante de MasterChef Celebrity fue consultado sobre Migueles y respondió con cordialidad: “En las cosas personales no me meto. A nosotros, como dije la otra vez, nos recibió bien en su casa, se porta bien con los chicos y la verdad que yo me he quedado con eso”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario