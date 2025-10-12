Wanda Nara blanqueó su relación con Martín Migueles: la romántica foto desde Misiones

La exposición del vínculo fue creciendo con el paso de las semanas. Migueles acompañó a Wanda en los Premios Martín Fierro, viajó con ella a Uruguay y hasta compartió momentos con Maxi López, el exmarido de la empresaria. Aunque ella prefería mantener la discreción, la reciente publicación en redes marcó un cambio de etapa.

La historia, publicada primero por Migueles, confirmó lo que muchos sospechaban. Esta vez, la pareja decidió mostrarse sin filtros, dejando en claro que la relación ya no se esconde.

Por su parte, Maxi López eligió la calma al hablar del nuevo noviazgo de su ex. El exfutbolista y actual participante de MasterChef Celebrity fue consultado sobre Migueles y respondió con cordialidad: “En las cosas personales no me meto. A nosotros, como dije la otra vez, nos recibió bien en su casa, se porta bien con los chicos y la verdad que yo me he quedado con eso”.