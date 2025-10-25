Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hija Isabella: el video de la familia Icardi viajando desde Rosario
Isabella Icardi cumple 9 años el lunes 27, pero la conductora adelantó la celebración. Aparecieron las primeras fotos y darán qué hablar.
Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hija Isabella, fruto de su matrimonio con Mauro Icardi, con una fiesta temática que reunió a toda la familia y apostó fuerte a la ternura de los osos. Aunque “la fecha oficial del cumpleaños es el 27 de octubre”, la empresaria adelantó el festejo al fin de semana para que los familiares pudieran asistir sin complicaciones, permitiendo incluso que la familia llegada desde Rosario y los parientes de Icardi dijeran presente en un evento pensado al detalle.
Desde las primeras horas del día, las redes sociales de Wanda se convirtieron en el centro de atención. Entre las publicaciones, la empresaria compartió un video mostrando la llegada de tíos, primos y el abuelo de Isabella viajando desde Rosario en una combi, sumando el mensaje “Camino al cumpleaños. Desde Rosario toda la familia”. Con humor, emoción y una clara indirecta para el delantero del Galatasaray se marcó el inicio del evento, acompañado por el deseo colectivo de agasajar a la más pequeña de la familia.
Al ingresar al salón, la organización dejó en claro el nivel de detalle detrás del festejo. Los invitados fueron recibidos con credenciales personalizadas que lucían la imagen de un oso junto a orejas de distintos colores.
La decoración apostó por un universo infantil dominado por globos, un stand de cookies, otro de pochoclos y algodón de azúcar, y una ambientación cálida llena de guiños para niños y adultos. En el interior, los más chicos disfrutaron de peloteros y toboganes, mientras que el exterior ofrecía inflables y un “mini bear store” para canjear premios.
Como era de esperar, la temática de osos fue el eje central de la fiesta. Maxi López, exmarido de Wanda y padre de los tres varones, compartió un video donde se veía a los peluches gigantes bailando, que rápidamente fue reposteado por Wanda en sus historias. En esa misma línea, el futbolista publicó una imagen junto a sus hijos bajo el título “The Boyz”, mostrando la buena relación familiar en plena celebración.
Uno de los momentos más comentados en redes fue el tierno abrazo de Isabella a uno de los osos gigantes. En la imagen, la niña aparece sonriente, con el pelo suelto, abrazada al peluche sobre el deck, rodeada de guirnaldas y con el parque verde de fondo. Fue una de las postales más compartidas del evento.
La mesa dulce también tuvo su protagonismo dentro del festejo. La torta, de varios pisos y en tonos suaves, estaba decorada con osos modelados en pasta y llevaba la inscripción “Isabella” en dorado. Detrás, murales y muñecos de gran tamaño reforzaban la ambientación con galletitas, cake pops y souvenirs que completaban el universo festivo.
Pero lo que más dio que hablar fue la lista de invitados. En esta edición del festejo familiar, llamó la atención la presencia de Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda, quien compartió la jornada junto a Maxi López y Claudio “El Turco” Husaín, participante de MasterChef Celebrity y amigo del exfutbolista.
Finalmente, el festejo se convirtió en un retrato familiar donde no faltaron las emociones ni los gestos de unión. A lo largo del evento, las redes sociales de Wanda mostraron la convivencia entre las familias Nara, Icardi y López, en un ambiente de diversión y producción. El cumpleaños, planeado al detalle, dejó testimonio de la creatividad con que la empresaria celebró el día de su hija, rodeada de cariño, juegos y muchos osos como protagonistas.
Las fotos del soñado festejo de Isabella Icardi
