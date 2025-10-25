Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hija Isabella: el video de la familia Icardi viajando desde Rosario

Cumple de Isabella 4

Uno de los momentos más comentados en redes fue el tierno abrazo de Isabella a uno de los osos gigantes. En la imagen, la niña aparece sonriente, con el pelo suelto, abrazada al peluche sobre el deck, rodeada de guirnaldas y con el parque verde de fondo. Fue una de las postales más compartidas del evento.

La mesa dulce también tuvo su protagonismo dentro del festejo. La torta, de varios pisos y en tonos suaves, estaba decorada con osos modelados en pasta y llevaba la inscripción “Isabella” en dorado. Detrás, murales y muñecos de gran tamaño reforzaban la ambientación con galletitas, cake pops y souvenirs que completaban el universo festivo.

Pero lo que más dio que hablar fue la lista de invitados. En esta edición del festejo familiar, llamó la atención la presencia de Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda, quien compartió la jornada junto a Maxi López y Claudio “El Turco” Husaín, participante de MasterChef Celebrity y amigo del exfutbolista.

Finalmente, el festejo se convirtió en un retrato familiar donde no faltaron las emociones ni los gestos de unión. A lo largo del evento, las redes sociales de Wanda mostraron la convivencia entre las familias Nara, Icardi y López, en un ambiente de diversión y producción. El cumpleaños, planeado al detalle, dejó testimonio de la creatividad con que la empresaria celebró el día de su hija, rodeada de cariño, juegos y muchos osos como protagonistas.

