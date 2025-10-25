Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara, debutó como modelo y brilló en su primera campaña publicitaria
El hijo de la conductora y de Maxi López impactó al posar junto a su novia Carola Sánchez Aloe en una producción de moda que se volvió viral.
A sus 16 años, Valentino López, hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, hizo su esperado debut como modelo publicitario junto a su novia Carola Sánchez Aloe. Con esta aparición, el joven dejó claro que, además del talento futbolístico que heredó de su padre, también comparte la pasión por los flashes y la exposición que caracteriza a su madre. La noticia generó gran revuelo en redes sociales, donde los seguidores celebraron su primera incursión en el mundo de la moda.
Durante la sesión de fotos, la pareja mostró una gran naturalidad frente a las cámaras, demostrando complicidad y comodidad delante del lente. Esta producción representa la primera campaña oficial de Valentino como modelo, en la que se lo ve posando con diferentes estilos urbanos que van desde camisetas deportivas y bermudas de jean hasta conjuntos completos de jogging, mientras Carola lucía un elegante look compuesto por pantalón, top y campera de jean celeste claro.
Las imágenes fueron compartidas inicialmente en las redes de la empresa textil, y rápidamente Valentino las replicó en su perfil, donde recibió cientos de comentarios positivos y likes de sus seguidores. Además de su incipiente carrera como modelo, el joven continúa desarrollándose en el fútbol dentro de las inferiores de River Plate, mostrando que combina sus dos pasiones: el deporte y la moda.
El impacto del debut no pasó desapercibido para la familia, que no dudó en manifestar su apoyo. Maxi López, su padre, reaccionó con un emoji de rayo; Daniela Christiansson, pareja de su padre, comentó “Qué lindos”, y su abuela, Nora Colosimo, los calificó como “Topísimos”. Estas expresiones reflejan la unión familiar y el orgullo por los logros del joven.
Cabe recordar que hace apenas unas semanas, Valentino debió someterse a una operación debido a una lesión sufrida en la cancha de fútbol. Durante ese difícil momento, contó con el acompañamiento constante de sus padres, quienes han mantenido una relación cordial y se muestran juntos en el reality MasterChef Celebrity, donde protagonizan intercambios cargados de humor y recuerdos de su época como pareja.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario