Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara, debutó como modelo y brilló en su primera campaña publicitaria

A sus 16 años, Valentino López, hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, hizo su esperado debut como modelo publicitario junto a su novia Carola Sánchez Aloe. Con esta aparición, el joven dejó claro que, además del talento futbolístico que heredó de su padre, también comparte la pasión por los flashes y la exposición que caracteriza a su madre. La noticia generó gran revuelo en redes sociales, donde los seguidores celebraron su primera incursión en el mundo de la moda.