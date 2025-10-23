Wanda Nara confirmó que será autoridad de mesa en las elecciones de 2025
Luego de ser notificada, la mediática confirmó que ejercerá su deber cívico. Los detalles en la nota.
Wanda Nara ejercerá como autoridad de mesa en las elecciones de 2025. Tras recibir la notificación, la mediática confirmó que cumplirá con su deber cívico y compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales.
En sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity mostró una foto del documento oficial donde se la designa como presidente de mesa para la jornada electoral.
Aunque, por motivos de seguridad, Wanda decidió tachar los datos personales, en la imagen se puede ver claramente su apellido y la leyenda: “Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones”.
La publicación también incluía un mensaje anticipando sus planes para el domingo electora: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió, acompañando la frase con emojis que aludían a urnas de votación, sorpresa y responsabilidad.
Con este anuncio, Wanda cumplirá con una obligación cívica establecida para todos los ciudadanos, formando parte de quienes deberán ejercer funciones como autoridades de mesa durante los comicios.
Qué pasa si no voto en las elecciones legislativas 2025
El voto es una obligación cívica en Argentina, y la ausencia injustificada en las elecciones de este domingo puede acarrear multas y otras sanciones para los electores.
Las multas varían según las infracciones previas que tenga el votante en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral.
Las sanciones económicas van desde los $1.000 a los $2.000. Además de la multa, se puede ordenar un trabajo comunitario por un máximo de tres días, según lo disponga la autoridad judicial. Para quienes fueron designados autoridades de mesa y no se presentaron, la sanción es doble.
Causas válidas para justificar la ausencia:
-
Distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación: se debe presentar una constancia emitida por una comisaría u organismo oficial.
Problemas de salud o fuerza mayor: es necesario presentar un certificado médico válido.
Tareas esenciales durante el día electoral: el empleador debe notificar al Tribunal Electoral con un mínimo de 72 horas de anticipación.
Actuar como fiscal o personal electoral en otra mesa: se debe contar con una acreditación formal.
La justificación debe subirse antes del cierre de los comicios en la plataforma oficial: https://infractores.padron.gov.ar. Si no se carga la documentación a tiempo, el sistema registrará al votante como infractor y se iniciará el proceso de sanción.
Quiénes están obligados a votar este domingo
Aquellas personas con ciudadanía argentina, de entre 18 y 70 años, que tengan residencia en la Argentina tendrán que presentarse DNI en mano en los centros de votación.
Si una persona no puede ir a votar pero tiene justificación entonces cuenta con 60 días de plazo desde el día de la elección, que es el 26 de octubre, para acreditar ante la Junta Electoral cuál fue el motivo de la ausencia.
Así, para el próximo 25 de enero 2026 tendrán que estar presentados todos los certificados que acrediten los únicos tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación; tener un problema de salud; haber sufrido un impedimento de "fuerza mayor".
Quienes no justifiquen ni paguen la multa serán incorporados al Registro de Infractores, que implica la inhibición para realizar trámites durante el período de un año en organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "a menos que se abone una multa monetaria que tendrá valor de $ 100", como consta en el sitio oficial de la Dirección Nacional Electoral.
