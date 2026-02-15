Leandro Paredes posó como modelo para su mujer en su nueva línea beauty: todas las fotos
El jugador de fútbol y Camila Galante suelen disfrutar de un gran tiempo juntos. Y ahora lo hicieron ante las cámaras modelando. Mira las fotos
El presente de Leandro Paredes trasciende las canchas de fútbol. El mediocampista de Boca Juniors, quien recientemente ha captado la atención de la industria de la moda al colaborar con Armani Beauty, vuelve a situarse bajo los flashes, pero esta vez con un matiz mucho más personal. En una sesión fotográfica que rápidamente se volvió viral, el futbolista se convirtió en la cara visible del nuevo lanzamiento de Camila Galante, su esposa y empresaria de cosméticos.
Al mejor estilo de figuras internacionales como David Beckham —quien ha sabido ser el embajador principal de las líneas de belleza de Victoria Beckham—, Paredes prestó su imagen para presentar la colección masculina de la marca de Galante. La producción se destaca por un enfoque visual clásico y despojado, donde el concepto effortless (sin esfuerzo) y el minimalismo fueron los grandes protagonistas de la jornada.
Las imágenes de la campaña, algunas de ellas presentadas en un sofisticado blanco y negro, muestran a la pareja con una sintonía estética envidiable. En una primera serie de capturas, el campeón del mundo lució una remera de algodón blanca, de cuello redondo y mangas cortas, prolijamente colocada dentro de un pantalón de jean celeste de tiro alto.
A su lado, Camila acompañó la propuesta con un conjunto coordinado: una prenda superior blanca de silueta entallada y un pantalón de denim en el mismo tono que el de su marido. En un segundo cambio de vestuario, el deportista optó por una remera negra de idéntica moldería, manteniendo la sencillez que caracteriza esta nueva apuesta comercial centrada en el cuidado de la piel masculina.
El lanzamiento de la nueva crema hidratante para hombres generó una respuesta inmediata en el entorno digital. Camila Galante expresó su entusiasmo por este nuevo paso en su faceta como it girl e influencer, recibiendo el respaldo de figuras conocidas. "Me encanta", comentó la panelista Yanina Latorre, mientras que Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María y amiga cercana de la pareja, manifestó su aprobación con un contundente: “Amé todo”.
Sin embargo, fueron los seguidores del futbolista quienes aportaron la cuota de humor y calidez a la publicación. Entre miles de emojis de corazones, se destacó el comentario de una usuaria que, bromeando sobre el atractivo del jugador, preguntó: “¿Qué cantidad le tengo que poner a mi novio para que se parezca a Leandro?”. Este tipo de interacciones no hacen más que confirmar el sólido vínculo que la pareja mantiene con su comunidad, consolidándose como referentes no solo del deporte, sino también del estilo de vida y la belleza.
