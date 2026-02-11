A qué hora ver la gala de MasterChef Celebrity hoy miércoles: continúa el desafío "terrorífico"
La tensión sube en las cocinas de Telefe. El nivel de exigencia no da tregua y los participantes están al límite. ¡No te pierdas el desafío que les espera esta noche!
MasterChef Celebrity (Telefe) se prepara para una nueva emisión "terrorífica" tras la salida de Miguel Ángel Rodríguez este lunes.
Luego de que este martes los participantes tuvieran que cocinar con grillos como ingrediente principal, resuena nuevamente la frase de Germán Martitegui: "Se van a enfrentar a ingredientes únicos que los van a sacar totalmente de sus rutinas". ¿Qué se viene ahora?
Al parecer, las hornallas volverán a arder este miércoles, con un nuevo tipo de animal exótico para el paladar argentino.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quiénes continúan en carrera en MasterChef Celebrity
Emilia Attias (reingresó en el repechaje).
Maxi López.
Agustín "Cachete" Sierra.
Andy Chango.
Gastón "El Chino" Leunis.
Claudio "El Turco" Husaín.
Evangelina Anderson.
Ian Lucas.
Sofía "La Reini" Gonet.
La Joaqui.
Susana Roccasalvo.
Marixa Balli (quien quedó en el "mano a mano" final contra Miguel Ángel, pero fue salvada).
