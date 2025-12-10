Exparticipante de MasterChef destrozó a la versión Celebrity: qué dijo

Delfina Gayoso hizo hincapié en las modificaciones de las reglas del reality, señalando que la edición con famosos permite beneficios que antes estaban prohibidos. En su experiencia, la permanencia era obligatoria: “En mi Masterchef no podías irte una semana y te ponen reemplazo y nosotros teníamos que cumplir porque nos servía estar y a ellos les conviene que se vaya La Joaqui y entre Luck Ra, o se fue Maxi López y pones a Marley”, comentó al respecto.

La ex participante también destacó la diferencia en la interacción con el jurado y la conductora. Si bien considera que la labor de Wanda Nara se mantiene similar: “Yo la veo igual a la Wanda de 2023 que la de ahora, quizás ahora puede jugar un poco más por Maxi y puede jugar un poco más pero con nosotros fue épica”, sí notó un cambio en el trato: “Pero nosotros por ejemplo no podíamos hablar en privado con el jurado o con la conductora y ellos hablan seguro. Nosotros no podíamos probar platos de otros participantes que veo que lo están haciendo bastante”.

Finalmente, Gayoso enumeró otras reglas flexibles: “No sé si cambiaron las reglas del reality o qué. Se llevan libros de receta ahora y antes no podíamos, teníamos que tener memoria para hacer las cosas, así cualquiera cocina de rico y buscas ideas ahí”, concluyó la cocinera.