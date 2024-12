Wanda Nara confirmó qué hará con la plata que recibió de Susana Giménez

Entre los datos más mencionados, claro, está la infidelidad de Icardi hacia ella con la China Suárez. Es más, lo cierto es que una de las frases de Wanda se volvió viral en redes sociales. "Se lo hizo a tantas mujeres que yo ya no me lo tomo personal", dijo haciendo referencia a Suárez.

Sin embargo, más allá de todo lo que contó en el programa de Susana, la empresaria también se viralizó después de la emisión del mismo. En especial porque, mediante su cuenta de Instagram contó qué hará con dinero de la entrevista.

Según lo que explicó, para hacer la entrevista con Susana, recibió una enorme suma de dinero. Y, a pesar de que no dijo cuánta, sí confirmó que ella no se la quedará porque decidió donarla a un hospital.

wanda

"El dinero que me pagó hoy Telefe lo voy a donar al hospital San Isidro, que cuidó tantas veces a mi abuela que ya no vive, cuando yo no tenía posibilidades", comenzó y agregó: "El director es Miguel Ángel Pereira".

Después de esto, cerró: "Gracias a todos por sus mensajes. Buenas noches".

Hay que destacar que la entrevista de Wanda fue una de las más vistas en lo que va del año de Susana Giménez. En tanto, en lo que respecta a los implicados que mencionó la influencer, por ahora no hablaron al respecto.