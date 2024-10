Wanda Nara estuvo con Susana Giménez y habló de todo: su salud, la separación y el bloqueo de L-Gante

Y luego destacó la ayuda de Susana, que la contactó con Fundaleu, fundación sin fines de lucro, creada para servir a la comunidad en la investigación, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oncológicas de la sangre.

"Son varias pastillas. A veces me angustia cuando viene Isi (por Isabella) con el vaso de agua y las pastillas. Ellos escucharon eso y saben que la pastilla es importante", sumó Wanda.

"Si hay alguien en mi familia que tenía que pasar por algo así me alegra que haya sido yo", reflexionó Wanda como buena madraza.

Su separación de Mauro Icardi

Wanda decidió vivir en la Argentina y eso marcó su separación. "¿Por qué no fuiste a Turquía?", le preguntó a Su invitada, que meses atrás tomó la decisión de separarse de Icardi y dejar Turquía para instalarse definitivamente en Buenos Aires.

"La verdad que no sé por qué. Y... estuve muchos años viviendo afuera, casi 17 años. Y se me mezcló el tema de salud, los chicos que ya no son bebés. Afuera es todo hermoso, pero llega un momento que los chicos necesitan una estabilidad emocional, de amigos, de colegio...".

"Yo supongo que él (por Icardi) me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero Valentino también tiene 16 años y quería darle estabilidad emocional. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco. Pero yo también dejé muchas cosas, no me arrepiento. Y por la enfermedad o un montón de cosas ya no me sentía con fuerzas. Fueron muchos cumpleaños solos. Y esas cosas, sumado a que tenía ganas de hacer lo que a mi me gusta... A mí me encanta trabajar en la tele y hacer cosas en la música, que es algo nuevo. También tengo mis maquillajes, pasar tiempo con mi hermana...", sumó Wanda, dejando en claro cuáles son los objetivos en esta etapa de su vida.

Wanda Nara: "L-Gante me bloqueó"

Su le preguntó a Wanda por los rumores de romance con L-Gante. Ella desmintió todo e incluso contó que ahora el músico la bloqueó.

"Me bloqueó, no le gustó como lo editaron, lo editaron mucho. Me dijo de todo", reconoció Wanda respecto a su aparición en el programa Bake Off Famosos.