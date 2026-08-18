Flor Vigna ventiló que Candela Ruggeri coqueteó con Nico Occhiato mientras era su novio y explotó todo
Mientras participa en La Casa de los Famosos de México, la cantante parte y reparte para todos lados: ahora, fue el turno de su ex y de la modelo.
Durante su estadía en La Casa de los Famosos México, la cantante y bailarina Flor Vigna sorprendió al revelar una inédita anécdota de su juventud que involucra a su expareja, Nico Occhiato, y a la modelo Candela Ruggeri, en el marco de un viaje a Disney que ambos compartieron por cuestiones laborales.
Flor Vigna ventiló que Candela Ruggeri coqueteó con Nico Occhiato mientras era su novio
En un clima distendido dentro del reality show, Vigna no se guardó nada y sacó a la luz un secreto que permaneció oculto durante una década. La artista recordó sus comienzos en el medio, cuando con apenas 20 años estaba en pareja con Nico Occhiato, y reveló una situación de tensión que involucró a Cande Ruggeri.
Según relató Vigna ante la atenta mirada de sus compañeros de convivencia, el episodio ocurrió cuando Occhiato viajó a Estados Unidos para trabajar con una empresa de viajes de quinceañeras en Disney, contingente en el que también participaba Ruggeri.
De acuerdo con el testimonio de la bailarina, al regresar de aquel viaje, Occhiato le confesó que la modelo había intentado conquistarlo de manera insistente durante la estadía. La situación habría alcanzado su punto más tenso en el hotel, cuando Ruggeri ingresó a su habitación: "Se le metió en la cama y le dijo: '¿Ya fue, no?'", detalló Flor, en diálogo con una compañera que la escuchaba mientras se arreglaba el cabello.
Cabe señalar que la artista aclaró que en su momento creyó en la versión de su novio, quien le juró que no había existido ninguna infidelidad. Asimismo, reveló que el conductor le suplicó guardar el secreto para evitar un conflicto mediático: "Por favor, no le digas porque me vendés", recordó sobre el pedido que le hizo Occhiato en ese entonces.
Un mensaje directo con diez años de demora
Tras guardar silencio durante un decenio por respeto al pedido de su expareja, la cantante no dejó pasar la oportunidad frente a las cámaras de la televisión mexicana para enviarle un recado sin filtro a la protagonista del rumor: "Cande Ruggeri, si me estás viendo, sé que te quisiste tirar a mi novio en ese entonces", lanzó mirando a cámara.
A pesar del impacto de sus declaraciones y del revuelo que generó la anécdota en el programa, Vigna concluyó el tema bajándole el tono a la polémica. Aseguró que guarda un gran afecto por aquella etapa de su vida junto a Nico Occhiato, calificándolo como un noviazgo caracterizado por el cariño mutuo.
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