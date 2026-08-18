Flor Vigna ventiló que Candela Ruggeri coqueteó con Nico Occhiato mientras era su novio y explotó todo

Un mensaje directo con diez años de demora

Tras guardar silencio durante un decenio por respeto al pedido de su expareja, la cantante no dejó pasar la oportunidad frente a las cámaras de la televisión mexicana para enviarle un recado sin filtro a la protagonista del rumor: "Cande Ruggeri, si me estás viendo, sé que te quisiste tirar a mi novio en ese entonces", lanzó mirando a cámara.

A pesar del impacto de sus declaraciones y del revuelo que generó la anécdota en el programa, Vigna concluyó el tema bajándole el tono a la polémica. Aseguró que guarda un gran afecto por aquella etapa de su vida junto a Nico Occhiato, calificándolo como un noviazgo caracterizado por el cariño mutuo.