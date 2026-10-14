Wanda Nara le pasó factura a Karina Mazzocco por sus viejas chicanas y tuvieron un picante cruce

La respuesta de la empresaria llegó con una referencia directa al pasado. “Y, soportar como hacía yo cuando hablaban mal de mí en tu programa”, disparó Wanda, en alusión a A la tarde, el ciclo que Mazzocco condujo en América TV y en el que se abordaron reiteradamente las controversias que rodeaban a la mediática. Pero Nara no se quedó ahí y, con una ironía que dejó entrever que todavía conservaba algunas facturas en el archivo, agregó: “Ponerte un chaleco antibalas como hacía yo”. Cuando Karina le preguntó a qué se refería, la empresaria evocó los títulos que utilizaban en pantalla para aludir a su participación televisiva: “Mucho ‘Mastertongo’ decían. ‘Master Wanda’”.