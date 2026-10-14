Wanda Nara le pasó factura a Karina Mazzocco por sus viejas chicanas y tuvieron un picante cruce
Las conductoras protagonizaron un filoso intercambio en MasterChef Celebrity, donde desempolvaron viejos reproches por las críticas televisivas a la mediática.
Wanda Nara y Karina Mazzocco protagonizaron un picante intercambio en MasterChef Celebrity que combinó ironías, reproches añejos y una inesperada reconciliación. Lo que parecía una conversación distendida entre compañeras terminó convirtiéndose en un pase de facturas por las críticas que la empresaria recibió durante años en los programas de espectáculos. Todo comenzó cuando Mazzocco comentó que sentía que la habían enviado a una instancia complicada de la competencia y Wanda, fiel a su estilo mordaz, le respondió: “Te quieren perjudicar”. La conductora bromeó entonces con que buscaban arruinarle la vida y le pidió a Nara algún consejo para sobrellevar la situación.
La respuesta de la empresaria llegó con una referencia directa al pasado. “Y, soportar como hacía yo cuando hablaban mal de mí en tu programa”, disparó Wanda, en alusión a A la tarde, el ciclo que Mazzocco condujo en América TV y en el que se abordaron reiteradamente las controversias que rodeaban a la mediática. Pero Nara no se quedó ahí y, con una ironía que dejó entrever que todavía conservaba algunas facturas en el archivo, agregó: “Ponerte un chaleco antibalas como hacía yo”. Cuando Karina le preguntó a qué se refería, la empresaria evocó los títulos que utilizaban en pantalla para aludir a su participación televisiva: “Mucho ‘Mastertongo’ decían. ‘Master Wanda’”.
Ante la andanada de reproches, Mazzocco entendió que su compañera había desempolvado viejas rencillas y reaccionó con humor. “Wanda sacó el talonario de facturas”, comentó, antes de intentar clausurar el capítulo con una mirada conciliadora. “Se pudieron haber dicho muchas cosas, pero bueno, ya está, ya el tiempo pasó, dimos vuelta a la página y hoy somos compañeras”, sostuvo la conductora, en un intento por dejar atrás las diferencias. Sin embargo, el intercambio todavía guardaba una confesión inesperada que volvió a poner el foco en la relación entre ambas: “Igual, yo te resistí mucho tiempo, Wanda”, reconoció Karina, sin demasiados circunloquios.
La empresaria no dejó pasar la oportunidad y quiso saber el motivo de aquella resistencia. “¿Por qué?”, preguntó, mientras Mazzocco insistía: “Te resistía”, sin ahondar en las razones que habían marcado su percepción inicial. La conversación, que por momentos amagó con convertirse en un nuevo capítulo de sus diferencias mediáticas, encontró finalmente un desenlace cordial cuando la conductora reconoció: “Pero no, ahora me caés muy bien”. “Qué suerte, Kari”, respondió Wanda entre risas, mientras el clima se distendía después de las chicanas y las evocaciones del pasado.
Superado el pequeño cónclave de reproches, ambas retomaron la charla sobre la experiencia de Mazzocco en el reality gastronómico. La conductora se mostró entusiasmada con el desafío y destacó la posibilidad de explorar un costado diferente de su trayectoria profesional. “La estoy pasando increíble, Wanda”, aseguró, antes de profundizar sobre su presente en el certamen: “Lo estoy disfrutando. Me estoy dando el permiso de hacer algo diferente a lo que yo venía haciendo. Estoy mostrando otra faceta”. Wanda celebró sus palabras, mientras Karina reflexionaba sobre los desafíos personales que implica salir de la zona de confort.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario