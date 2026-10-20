Wanda Nara presentó su película "¿Querés ser mi hijo?": así fue la noche de gala y llena de famosos
Con la presencia exclusiva de minutouno.com, la conductora tuvo su avant premiere acompañada de su familia y muchas celebridades.
El ansiado debut de Wanda Nara en la pantalla grande unto a Agustín Bernasconi tuvo su gran presentación: este martes 20 de octubre se llevó a cabo el cotizado avant premiere de "¿Querés ser mi hijo?", la comedia romántica que tendrá a la conductora como gran protagonista.
En este marco, minutouno.com estuvo presente en el complejo Showcase Belgrano para cubrir de cerca una noche cargada de glamour, flashes y figuras del ambiente artístico.
La presentación reunió al elenco principal y a destacadas personalidades del espectáculo que se acercaron a acompañar a la conductora y empresaria en este nuevo hito de su carrera artística.
Entre las figuras presentes se destacaron la propia Wanda Nara junto a sus hijos, su coprotagonista Agus Bernasconi, Charo López, Jean Pierre Noher, Nai Awada y el director del largometraje, Hernán Guerschuny.
De qué trata "¿Querés ser mi hijo?", la comedia de Wanda Nara
La película, que llegará formalmente a la cartelera de los cines argentinos este jueves 22 de octubre, propone una trama entretenida y reflexiva que atraviesa tópicos como el amor, las infidelidades, el engaño y los prejuicios vinculados a las diferencias de edad.
En la historia, Wanda encarna a Lucía, una mujer de 42 años que sufre un doble golpe vital: descubre la infidelidad de su pareja tras 15 años de relación y pierde su empleo.
Obligada a rehacer su vida, regresa a su antiguo departamento, donde se cruza con Javier (Bernasconi), un desinhibido vecino de 22 años cuyas fiestas constantes alteran la rutina del edificio.
La trama da un giro decisivo cuando Lucía, para acceder a un puesto laboral clave que exige determinado perfil familiar, inventa una mentira e involucra a su joven vecino pidiéndole que se haga pasar por su hijo. Sin embargo, la convivencia forzada y el pacto entre ambos derivarán en un vínculo inesperado que desafiará todas las convenciones sociales.
Las fotos de la presentación de "¿Querés ser mi hijo?"
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario