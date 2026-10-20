Wanda Nara presentó su película "¿Querés ser mi hijo?": así fue la noche de gala y llena de famosos

En la historia, Wanda encarna a Lucía, una mujer de 42 años que sufre un doble golpe vital: descubre la infidelidad de su pareja tras 15 años de relación y pierde su empleo.

Obligada a rehacer su vida, regresa a su antiguo departamento, donde se cruza con Javier (Bernasconi), un desinhibido vecino de 22 años cuyas fiestas constantes alteran la rutina del edificio.

La trama da un giro decisivo cuando Lucía, para acceder a un puesto laboral clave que exige determinado perfil familiar, inventa una mentira e involucra a su joven vecino pidiéndole que se haga pasar por su hijo. Sin embargo, la convivencia forzada y el pacto entre ambos derivarán en un vínculo inesperado que desafiará todas las convenciones sociales.

Las fotos de la presentación de "¿Querés ser mi hijo?"

Wanda Nara presentó "¿Querés ser mi hijo?". Foto: Noe Ríos (minutouno.com)

Wanda Nara presentó "¿Querés ser mi hijo?". Foto: Noe Ríos (minutouno.com)

Wanda Nara presentó "¿Querés ser mi hijo?". Foto: Noe Ríos (minutouno.com)

Wanda Nara presentó "¿Querés ser mi hijo?". Foto: Noe Ríos (minutouno.com)