La fuerte frase de Wanda Nara en Masterchef Celebrity que revivió la polémica con la China Suárez

Sin filtrar sus palabras, la empresaria le frenó el carro a la concursante: “Bueno, agarrátela con la China, pero con mi hermana no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer”.

Esta picante interacción no representa un hecho aislado en las últimas entregas del programa culinario. Pocas jornadas atrás, la animadora ya había apelado al aire de la competencia para deslizar indirectas dirigidas hacia la actriz, en el marco de las habituales bromas y complicidades que mantiene con Lizy Tagliani.

En aquella oportunidad, la mediática trajo de vuelta a la memoria colectiva su célebre frase expresada en octubre de 2021: “Otra familia que te cargaste, zorra”. Con esta nueva escena frente a las cámaras de Telefe, queda al descubierto que la rivalidad con la actual pareja de Mauro Icardi continúa plenamente activa y ocupa un lugar central en la agenda del espectáculo nacional.