La fuerte frase de Wanda Nara en Masterchef Celebrity que revivió la polémica con la China Suárez
La conductora del programa de Telefe encaró a Edith Hermida y le pidió que detuviera los informes en contra de su hermana. Los detalles.
Las hornallas de la televisión local volvieron a encenderse con un momento de altísimo impacto mediático. Durante una de las recientes emisiones de "MasterChef Celebrity", el exitoso certamen gastronómico transmitido por la pantalla de Telefe, Wanda Nara protagonizó un intenso cruce en vivo al abordar directamente a Edith Hermida, provocando la sorpresa inmediata de miles de televidentes y seguidores del ciclo.
La empresaria y conductora del certamen aprovechó su habitual recorrido por los puestos de cocina para hacerle un firme reclamo a la periodista. El motivo del descontento radicó en la cobertura y los informes vertidos sobre su hermana, Zaira Nara, en el programa "Bendita", formato que encabeza Hermida en la grilla televisiva.
Sin rodeos, la presentadora se aproximó a la mesada de la concursante y disparó de entrada: “Yo tengo buena onda con vos, lo único no te metas con mi hermana porque yo veo tu programa. Ahora me dejaron un poquito a mí y le empezaron a dar a mi hermana”.
Sorprendida por la advertencia, la participante intentó bajar la intensidad del momento manifestando su simpatía por el reciente acercamiento afectivo entre Zaira y Jakob Von Plessen. Sin embargo, no pudo evitar agregar un comentario con picardía al acotar entre risas que “las segundas partes nunca son buenas”. La atmósfera del estudio sumó más temperatura cuando la conductora definió a la menor del clan Nara como una mujer "brava" y le recomendó cautela a la panelista.
El punto culminante de la conversación ocurrió cuando Hermida trazó una comparación entre el perfil reservado de Zaira y la figura de la China Suárez, lanzando una observación filosa que descolocó a la audiencia. La réplica de Wanda no se hizo esperar y reflotó de manera inmediata la histórica controversia conocida como el Wandagate.
Sin filtrar sus palabras, la empresaria le frenó el carro a la concursante: “Bueno, agarrátela con la China, pero con mi hermana no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer”.
Esta picante interacción no representa un hecho aislado en las últimas entregas del programa culinario. Pocas jornadas atrás, la animadora ya había apelado al aire de la competencia para deslizar indirectas dirigidas hacia la actriz, en el marco de las habituales bromas y complicidades que mantiene con Lizy Tagliani.
En aquella oportunidad, la mediática trajo de vuelta a la memoria colectiva su célebre frase expresada en octubre de 2021: “Otra familia que te cargaste, zorra”. Con esta nueva escena frente a las cámaras de Telefe, queda al descubierto que la rivalidad con la actual pareja de Mauro Icardi continúa plenamente activa y ocupa un lugar central en la agenda del espectáculo nacional.
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