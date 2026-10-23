Wanda Nara recibió una nueva propuesta actoral en medio de las críticas a su película: "Nuevo guión"

Cómo respondió Wanda Nara a las críticas por su actuación

El estreno de ¿Querés ser mi hijo? puso a Wanda Nara frente a las primeras evaluaciones sobre su desempeño como actriz. Algunos cuestionamientos estuvieron relacionados con su falta de experiencia en el rubro, una situación sobre la que ella misma decidió hablar durante la presentación del filme.

En aquella oportunidad, explicó que asumir nuevos desafíos forma parte de sus motivaciones profesionales. “Me gusta hacer cosas que me saquen de mi lugar de confort. Me atrae mucho eso que me exige un poco más. Por ser yo, hay situaciones que son obsecuentes de mi equipo, pero a mi me gusta buscar lo más difícil”, sostuvo.

La conductora también se refirió a las opiniones de los periodistas y reconoció que sus devoluciones pueden ser especialmente exigentes. Wanda Nara manifestó que la prensa “le da con un palo”, aunque aclaró que acepta esas observaciones y que busca conocer las críticas de quienes efectivamente vieron la película.

“Me gusta y lo acepto. Yo pregunto qué periodistas vinieron a ver la película y busco el comentario de ese lado”, agregó.

Finalmente, destacó el valor que les atribuye a esas evaluaciones para mejorar su trabajo y seguir aprendiendo en esta nueva etapa profesional.

“La voz de ustedes es la más objetiva, la más dura, pero la que más me ayuda a crecer”, concluyó.

Mientras continúa la discusión sobre su primera experiencia cinematográfica, la publicación de Wanda dejó planteada la posibilidad de un nuevo proyecto en el exterior.