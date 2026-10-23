Wanda Nara recibió una nueva propuesta actoral en medio de las críticas a su película: "Nuevo guión"
Wanda Nara recibió críticas por su actuación en ¿Querés ser mi hijo?, pero sorprendió al revelar que tiene un nuevo guion.
Wanda Nara podría sumar un nuevo proyecto cinematográfico a su carrera. La conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus redes sociales una noticia vinculada con su futuro actoral: recibió un guion para una película que se filmaría en España, mientras continúa la repercusión por su debut en la pantalla grande.
La empresaria protagonizó recientemente ¿Querés ser mi hijo?, una película en la que comparte elenco con Agustín Bernasconi. Si bien la producción recibió comentarios positivos por su tono humorístico, la actuación de Nara y algunos aspectos de la trama también quedaron en el centro de las críticas.
En ese contexto, la mediática sorprendió a sus seguidores con una publicación en Instagram en la que mostró el libreto que llegó a sus manos. La imagen dejó ver una pila de hojas y un ramo de flores, mientras anticipaba que tenía material para leer durante el fin de semana.
"Que suerte que llueve todo el finde. Tengo un guion nuevo para leer", escribió junto a la fotografía.
La posibilidad de trabajar fuera de la Argentina también quedó sugerida en el mensaje que acompañó la publicación. Con varios emojis de la bandera española, la conductora agregó: "¿Mis amigos de Madrid me reciben?". De esta manera, dejó abierta la posibilidad de que su próximo desafío cinematográfico tenga como escenario a España.
Cómo respondió Wanda Nara a las críticas por su actuación
El estreno de ¿Querés ser mi hijo? puso a Wanda Nara frente a las primeras evaluaciones sobre su desempeño como actriz. Algunos cuestionamientos estuvieron relacionados con su falta de experiencia en el rubro, una situación sobre la que ella misma decidió hablar durante la presentación del filme.
En aquella oportunidad, explicó que asumir nuevos desafíos forma parte de sus motivaciones profesionales. “Me gusta hacer cosas que me saquen de mi lugar de confort. Me atrae mucho eso que me exige un poco más. Por ser yo, hay situaciones que son obsecuentes de mi equipo, pero a mi me gusta buscar lo más difícil”, sostuvo.
La conductora también se refirió a las opiniones de los periodistas y reconoció que sus devoluciones pueden ser especialmente exigentes. Wanda Nara manifestó que la prensa “le da con un palo”, aunque aclaró que acepta esas observaciones y que busca conocer las críticas de quienes efectivamente vieron la película.
“Me gusta y lo acepto. Yo pregunto qué periodistas vinieron a ver la película y busco el comentario de ese lado”, agregó.
Finalmente, destacó el valor que les atribuye a esas evaluaciones para mejorar su trabajo y seguir aprendiendo en esta nueva etapa profesional.
“La voz de ustedes es la más objetiva, la más dura, pero la que más me ayuda a crecer”, concluyó.
Mientras continúa la discusión sobre su primera experiencia cinematográfica, la publicación de Wanda dejó planteada la posibilidad de un nuevo proyecto en el exterior.
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