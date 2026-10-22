Wanda Nara respondió a las críticas por su actuación en el cine: su contundente frase

¿Qué cosas le duelen a Wanda Nara de las críticas?

Aunque aseguró que acepta las opiniones negativas sobre su desempeño artístico, Nara diferenció las observaciones sobre su trabajo de aquellos comentarios que considera injustos o que involucran a su familia. En ese sentido, fue contundente al explicar cuáles son los aspectos que más la afectan: “Me duelen las mentiras y cuando se meten con mis hijos, que es mi punto débil”.

La actriz también manifestó que espera que sus padres, su hermana y sus hijos puedan emocionarse al verla en la pantalla grande, en una experiencia que representa un nuevo desafío en su trayectoria. El estreno de “¿Querés ser mi hijo?” marca así su llegada al cine, en medio de la expectativa por conocer la recepción del público y las repercusiones que tendrá su interpretación.