Wanda Nara se separó y Grego Rosello no perdió el tiempo: el mensaje que le mandó

Un viaje relámpago a la Costa Atlántica

El intercambio no quedó solo en un chat privado, sino que el influencer decidió llevar su interés al plano público. Ante la posibilidad de concretar el encuentro en Mar del Plata, Grego lanzó un desesperado pedido a su comunidad: “¿Alguien me lleva a Mardel?”. Con esta declaración, dejó asentado que está más que dispuesto a manejar los kilómetros que sean necesarios para reencontrarse con Wanda en la costa argentina.

Este nuevo capítulo en la vida sentimental de la conductora vuelve a ponerla en el ojo de la tormenta mediática, demostrando que su capacidad para generar contenido y revuelo no tiene descanso. Mientras tanto, el público sigue de cerca este coqueteo digital para ver si el viaje de Grego finalmente se concreta o si todo quedará simplemente en una broma para las redes sociales entre dos figuras que saben perfectamente cómo captar la atención de la audiencia.