Wanda Nara no perdona: el video con el que se vengó de Mauro Icardi tras el "MasterChina"

Por su parte, Mauro Icardi decidió profundizar el enfrentamiento no solo con Nara, sino también con los medios de comunicación. En un extenso descargo, el deportista desmintió cualquier tipo de crisis con la China Suárez y arremetió contra la prensa: “Entiendo que ciertos pseudo-periodistas o ‘informadores’ necesitan inventar una crisis entre mi pareja y yo para vender y tener un poquito de notoriedad. Pero lamento decirles que eso no existe".

Para reafirmar la solidez de su noviazgo, el futbolista reveló un detalle sobre la privacidad de sus dispositivos electrónicos que generó gran repercusión. “Mi pareja -la mujer de mi vida- está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono. Incluso tiene mis contraseñas, no porque lo exija, sino porque entre nosotros hay transparencia, confianza y una relación basada en amor, paz y respeto desde hace más de un año”, sostuvo con firmeza. Finalmente, cerró su intervención con un dardo directo hacia la madre de sus hijas al sentenciar: “Como ya dije alguna vez: la manzana podrida ya la conoce todo el mundo”.