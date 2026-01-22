"MasterCHINA": el provocador posteo de Mauro Icardi en un nuevo capítulo de su guerra con Wanda Nara
Desde Turquía, el futbolista sigue de cerca la carrera de la madre de sus hijas y la compara, todavía, con las andanzas mediáticas de su actual pareja.
Mauro Icardi parece haber encontrado tiempo libre para seguir de cerca lo que pasa en la televisión argentina aún a pesar de estar ya de regreso en Turquía para jugar en el Galatasaray. El futbolista compartió en las últimas horas una "estampita" de su mujer, la China Suárez, para reírse específicamente de Wanda Nara.
"MASTERCHINA. Le dedican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén", escribió con ironía Icardi en su perfil de Instagram, donde esta semana publicó una seguidilla de descargos a propósito del rol de Wanda Nara como representante legal y artífice, por decirlo de algún modo, de su carrera en Turquía.
Lo que pasó en Turquía no se quedó en Turquía. Cuando Wanda Nara y Mauro Icardí aún eran pareja y vivían en Italia con sus hijas -y los hijos de ella- la actual conductora de "MasterChef Celebrity" fue la encargada de propiciar un contrato con el Galatasaray de urdir acuerdos comerciales con marcas como Nike.
Aunque Icardi no desdijo a Wanda Nara en su rol de representante, sí descargó su bronca sobre ella y tomó particular interés por el actual trabajo de la conductora en el reality show culinario de Telefé, al que nombró "MasterChina" de manera sardónica.
Los posteos más recientes no son otra cosa que la prueba más reciente de que Mauro Icardi sigue de cerca a Wanda Nara aún si no mantiene contacto directo con ella desde enero de 2025, según él mismo afirmó en otro extenso mensaje de Instagram esta semana.
A su vez, la conductora de MasterChef se refirió a "los olores" de la China Suárez y puntualizó todas las instancias en las que su trabajo en las relaciones interpersonales benefició a la carrera de Icardi, y remarcó que al tener dos hijas en común, Francesca e Isabella, seguirán siendo familia, pase lo que pase.
