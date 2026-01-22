"MasterCHINA": el provocador posteo de Mauro Icardi en un nuevo capítulo de su guerra con Wanda Nara

"MASTERCHINA. Le dedican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén", escribió con ironía Icardi en su perfil de Instagram, donde esta semana publicó una seguidilla de descargos a propósito del rol de Wanda Nara como representante legal y artífice, por decirlo de algún modo, de su carrera en Turquía.