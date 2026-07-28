El video del robo a Wanda Nara fue analizado por un experto en ciberseguridad: qué encontró
Julio López habló sobre el video del robo a Wanda Nara en Italia y, tras analizar las imágenes, señaló varios detalles que le llamaron la atención.
La denuncia de Wanda Nara por el robo que sufrió en su casa de Milán continúa generando repercusiones. Después de que la empresaria asegurara que, entre los objetos sustraídos, se encontraban los pasaportes de sus hijas, el episodio quedó en el centro de la escena y derivó en un nuevo enfrentamiento judicial con Mauro Icardi.
En medio de las especulaciones y de los cuestionamientos que surgieron en redes sociales sobre la documentación de las menores, Wanda decidió publicar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para respaldar su versión de los hechos.
Sin embargo, el video también despertó nuevas dudas. Varios usuarios advirtieron que el material difundido no exhibe datos habituales de este tipo de registros, como la fecha y el horario originales de la grabación, ya que esa información fue agregada posteriormente en las historias compartidas por la conductora.
Qué observó el especialista al revisar las imágenes
A raíz del revuelo que generó el video, el especialista en ciberseguridad Julio López realizó un análisis técnico del material y señaló distintos aspectos que llamaron su atención.
En diálogo con Primicias Ya (América TV), explicó que uno de los primeros detalles que detectó fue la antigüedad del sistema de videovigilancia.
“Lo primero es que es una cámara hípervieja. Es una cámara de seguridad que me cuesta pensar que está andando todavía, porque esa franjas horizontales que se ven, con una suerte de ruido en la imagen, es típico de las cámaras que venían con cassette”, sostuvo.
Además, se refirió a las consultas que recibió sobre la posibilidad de que el video hubiera sido editado o tuviera algún filtro aplicado.
“Me cuesta creer que esté con vida el equipo ese y me sorprende que un equipo de esa edad esté funcionando. Muchos preguntaban si tenía un filtro”, comentó.
Las dudas sobre la ubicación de la cámara
Otro de los puntos que López analizó fue la posición desde la que estaría grabando la cámara de seguridad. Según explicó, la ubicación elegida afectaría directamente la calidad de la imagen.
“Y cuando lo vez así, es increíble que la cámara esté puesta a contraluz. Nunca tenés que poner una cámara a la fuente de luz”, afirmó.
El especialista también consideró llamativo que una propiedad de esas características contara con un sistema de vigilancia de ese tipo y volvió a hacer foco en la baja calidad del registro.
“La única imagen que difunden es esta, que es una imagen que, te diría, es cinta de video. Hoy no encontrás en ningún lado cámaras de cinta de video. ¿Qué me llama la atención? Más allá del video, cuando vos vez la calidad de la imagen, dista mucho de estos últimos 30 años”, expresó.
La aclaración de Julio López
Durante la entrevista, Marina Calabró le consultó si esas observaciones podían generar dudas respecto al momento en que fue grabado el video. Frente a esa pregunta, López aclaró que su análisis no pone en discusión la denuncia presentada por Wanda Nara, sino únicamente las características técnicas del material difundido.
“Yo no creo que nadie juegue con que se te metieron en tu casa y menos que se haga una denuncia, menos con chicos. Esto no me parece. Lo que se me parece increíble que una casa tenga estas cámaras de 30 años atrás y que sea el único material”, concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario