El video del robo a Wanda Nara fue analizado por un experto en ciberseguridad: qué encontró

“Lo primero es que es una cámara hípervieja. Es una cámara de seguridad que me cuesta pensar que está andando todavía, porque esa franjas horizontales que se ven, con una suerte de ruido en la imagen, es típico de las cámaras que venían con cassette”, sostuvo.

Además, se refirió a las consultas que recibió sobre la posibilidad de que el video hubiera sido editado o tuviera algún filtro aplicado.

“Me cuesta creer que esté con vida el equipo ese y me sorprende que un equipo de esa edad esté funcionando. Muchos preguntaban si tenía un filtro”, comentó.

Las dudas sobre la ubicación de la cámara

Otro de los puntos que López analizó fue la posición desde la que estaría grabando la cámara de seguridad. Según explicó, la ubicación elegida afectaría directamente la calidad de la imagen.

“Y cuando lo vez así, es increíble que la cámara esté puesta a contraluz. Nunca tenés que poner una cámara a la fuente de luz”, afirmó.

El especialista también consideró llamativo que una propiedad de esas características contara con un sistema de vigilancia de ese tipo y volvió a hacer foco en la baja calidad del registro.

“La única imagen que difunden es esta, que es una imagen que, te diría, es cinta de video. Hoy no encontrás en ningún lado cámaras de cinta de video. ¿Qué me llama la atención? Más allá del video, cuando vos vez la calidad de la imagen, dista mucho de estos últimos 30 años”, expresó.

La aclaración de Julio López

Durante la entrevista, Marina Calabró le consultó si esas observaciones podían generar dudas respecto al momento en que fue grabado el video. Frente a esa pregunta, López aclaró que su análisis no pone en discusión la denuncia presentada por Wanda Nara, sino únicamente las características técnicas del material difundido.

“Yo no creo que nadie juegue con que se te metieron en tu casa y menos que se haga una denuncia, menos con chicos. Esto no me parece. Lo que se me parece increíble que una casa tenga estas cámaras de 30 años atrás y que sea el único material”, concluyó.