Intiman a Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas: la multa millonaria que pagará si no cumple

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Qué resolvió el juez sobre la salida del país

La resolución además hace referencia al pedido para impedir que las menores salgan del país. Sobre ese punto, el magistrado indicó que esa solicitud dependerá del cumplimiento de la intimación realizada a ambas partes y del avance del trámite para regularizar la documentación.

Asimismo, el juez analizó el pedido de Wanda Nara para extender el plazo de su regreso a la Argentina. Sin embargo, dejó establecido que antes deberán completarse todas las gestiones vinculadas con la emisión de los nuevos pasaportes y acreditarse el resultado del procedimiento.

El nuevo capítulo de la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La decisión judicial llegó pocas horas después de que Wanda utilizara sus redes sociales para cuestionar públicamente a su expareja. Allí aseguró que Icardi estaba demorando la firma de la documentación necesaria para renovar los pasaportes de Francesca e Isabella.

Como parte de su descargo, la empresaria también publicó el video del robo ocurrido en su vivienda de Milán, con el objetivo de respaldar su versión sobre la desaparición de los documentos y responder a quienes, según sostuvo, pusieron en duda lo sucedido.

Mientras tanto, Mauro Icardi y su equipo de abogadas mantienen una postura distinta respecto del conflicto y continúan impulsando distintas presentaciones judiciales tanto en la Argentina como en Italia.