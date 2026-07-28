Wanda Nara difundió imágenes del robo en Italia: volvió a apuntar contra Mauro Icardi

“Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren de la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver”, escribió Wanda, dejando al descubierto un nuevo capítulo del conflicto judicial y familiar que mantiene con el futbolista.

Además de las grabaciones, la empresaria mostró en sus historias una fotografía de una de las denuncias realizadas por Nora Colosimo, quien fue la encargada de intervenir ante las autoridades italianas tras el robo ocurrido en la vivienda.

Días atrás, Wanda ya había llevado tranquilidad a sus seguidores al confirmar que ninguno de los integrantes de la familia sufrió heridas durante el episodio. No obstante, reconoció que el impacto emocional sigue presente y que todos continúan afectados por lo sucedido. “Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo”, había expresado.

La abogada Ana Rosenfeld habló sobre el robo en la casa de Wanda Nara en Italia

En paralelo, su abogada, Ana Rosenfeld, brindó detalles sobre el avance de la investigación que lleva adelante la Justicia italiana. La letrada explicó que interviene la policía científica y reveló que existen algunas líneas investigativas que, por el momento, no pueden hacerse públicas.

Rosenfeld también manifestó que existen elementos que llaman especialmente la atención de los investigadores. “Llegar a la habitación de Wanda no es fácil. Es un laberinto en esa casa. Conocían directamente el lugar donde Wanda estaba, o sea, tenía sus pertenencias, ya que fueron al bolso donde Wanda habitualmente llevaba los documentos y los pasaportes”, señaló, sugiriendo que quienes ingresaron al inmueble parecían conocer la distribución de la propiedad y los sitios donde se encontraban los objetos de mayor valor.

Finalmente, la abogada confirmó que debió solicitar la intervención de un juez de feria para intimar a Mauro Icardi a firmar la documentación necesaria para tramitar nuevamente los pasaportes de las hijas que tiene con Wanda, ya que esos documentos fueron sustraídos durante el asalto.