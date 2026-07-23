Wanda Nara posó en topless, pero un detalle evidenció el exceso de retoque fotográfico: mirá

En el programa también explicaron que una de las principales hipótesis de los investigadores es que los delincuentes conocían los movimientos de la familia y la distribución de la vivienda. De acuerdo con esa teoría, los ladrones no buscaron objetos de valor, sino documentación personal, entre ella los pasaportes de las hijas de Wanda.

A esa línea de investigación se sumó Guido Záffora, quien señaló que otro dato que llamó la atención fue que los asaltantes llegaron directamente al dormitorio principal, un sector de difícil acceso para alguien que no conociera la propiedad, lo que reforzaría la sospecha de que el golpe fue planificado con anticipación.