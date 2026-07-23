Wanda Nara posó en topless, pero un detalle evidenció el exceso de retoque fotográfico: mirá
Wanda Nara promocionó su OnlyFans con una foto en topless, pero un presunto exceso de retoque fotográfico generó comentarios en las redes sociales.
Wanda Nara volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales tras compartir una imagen para promocionar su cuenta de OnlyFans. La empresaria publicó una selfie en topless que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, aunque no solo por el contenido de la foto.
Varios usuarios advirtieron un llamativo detalle en la imagen y señalaron un presunto exceso de retoque fotográfico. Según remarcaron, el ombligo de Wanda prácticamente no se veía, lo que dio lugar a todo tipo de comentarios y bromas en las redes.
"Son fotos viejas", "No se la nota muy preocupada por el robo que sufrió", "Siempre haciendo papelones", fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas al reaccionar a la publicación.
La imagen llega en medio del robo que sufrió la conductora en su casa de campo de Milán, mientras se encontraba siguiendo el Mundial 2026. Además, durante el torneo también quedó en el centro de las redes luego de que algunos usuarios la señalaran, en tono de broma, como "mufa" tras la derrota de la Selección argentina frente a España, ya que asistió a la final y no a los partidos anteriores, a diferencia de su hermana Zaira.
La decisión de Wanda Nara tras el robo en su casa de Milán
Mientras avanza la investigación por el asalto en Italia, en DDM (América TV) revelaron que Wanda Nara tomó una medida para intentar obtener información sobre los responsables. Según informó el periodista Santiago Riva Roy, la empresaria confirmó que ofrecerá una recompensa de 100 mil dólares a quien aporte datos que ayuden a identificar a la banda.
En el programa también explicaron que una de las principales hipótesis de los investigadores es que los delincuentes conocían los movimientos de la familia y la distribución de la vivienda. De acuerdo con esa teoría, los ladrones no buscaron objetos de valor, sino documentación personal, entre ella los pasaportes de las hijas de Wanda.
A esa línea de investigación se sumó Guido Záffora, quien señaló que otro dato que llamó la atención fue que los asaltantes llegaron directamente al dormitorio principal, un sector de difícil acceso para alguien que no conociera la propiedad, lo que reforzaría la sospecha de que el golpe fue planificado con anticipación.
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