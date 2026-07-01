) Wanda Nara publicó un chat íntimo con Maxi López que incluye una sutil indirecta para Mauro Icardi

La conductora también sostuvo que la profesional a cargo del tratamiento manifestó preocupación por la continuidad del proceso. En ese sentido, aseguró que los turnos médicos seguían pendientes y cuestionó la falta de interés del jugador en acompañar la recuperación de su hija.

La disputa entre Wanda Nara e Icardi continúa sumando capítulos mientras avanza el conflicto por la tenencia de sus hijas y las diferencias sobre las decisiones familiares.

La llamativa captura que expuso la mediática sobre la relación actual con el padre de sus hijos

Durante la conversación, Yanina Latorre se refirió al panorama laboral de Mauro Icardi y puso el foco en su futuro dentro del fútbol. "Él está desesperado por volver a Turquía", comentó la panelista, ante lo que Wanda Nara respondió que actualmente el delantero se encuentra sin equipo.

Más adelante, la empresaria habló sobre el pedido de restitución de sus hijas a Turquía y expresó sus dudas sobre esa situación. Según su versión, Icardi no tendría intención de instalarse nuevamente en ese país, pese al conflicto judicial que mantiene abierto.

Wanda Nara: "Mauro decía que Turquía era un país de mier** "

"Ni Mauro quiere estar en Turquía. Si yo les muestro los mensajes que tengo de él", afirmó Wanda Nara, al cuestionar la postura del futbolista.

Además, la conductora recordó una etapa de la relación en la que, según contó, Mauro Icardi había manifestado su rechazo a mudarse al país donde actualmente disputaba su carrera profesional. "La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando le dije que firmara el contrato con Turquía", relató.

En ese sentido, Wanda aseguró que el jugador había criticado fuertemente la posibilidad de vivir allí y agregó que incluso habría transmitido esa mirada a sus hijos. Sus declaraciones vuelven a poner en el centro de la escena la disputa entre Wanda Nara, Maxi Lopez, Icardi y el conflicto familiar que atraviesan.