Cambios con MasterChef Celebrity: a qué hora sale este domingo y qué pasa en la gala
El reality culinario que conduce Wanda Nara por Telefe tiene este domingo una dinámica diferente, debido al reciente cambio de programación.
La pantalla de Telefe se prepara para una noche clave en la competencia gastronómica más vista de la televisión argentina. Este domingo 18 de octubre, los fanáticos de MasterChef Celebrity deberán estar atentos a los cambios en la dinámica del juego, luego de una semana que alteró el calendario habitual del programa.
El reality culinario que conduce Wanda Nara saldrá al aire en su horario habitual de los domingos: a partir de las 22:15, inmediatamente después del ciclo de entretenimientos que lidera la grilla del prime time.
Qué pasa este domingo en MasterChef Celebrity: ¿hay gala de eliminación?
Si bien los domingos están consagrados tradicionalmente a la gala de eliminación —donde uno de los participantes abandona la cocina de manera definitiva—, la emisión de esta noche tendrá un formato diferente.
Debido a que el pasado jueves el programa no salió al aire por modificaciones en la programación del canal, la producción reestructuró las etapas de la semana.
Por este motivo, este domingo no habrá expulsado: los famosos volverán a calzarse los delantales para competir en un desafío de salvación y beneficio que definirá quiénes aseguran su permanencia y quiénes quedarán en la cuerda floja para la verdadera definición.
El estreno de MasterChef Junior y la apuesta de Telefe
El movimiento en la grilla se da en el marco de un fin de semana recargado para la franquicia culinaria. Este viernes por la noche se produjo el esperado debut de MasterChef Junior, la versión infantil conducida por Vero Lozano y con un jurado integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas.
De esta manera, el canal de las pelotas busca consolidar el dominio del formato en continuado, combinando la frescura de los más chicos los viernes con la tensión de las celebridades en el tramo final del fin de semana.
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