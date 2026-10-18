Cambios con MasterChef Celebrity: a qué hora sale este domingo y qué pasa en la gala

El estreno de MasterChef Junior y la apuesta de Telefe

El movimiento en la grilla se da en el marco de un fin de semana recargado para la franquicia culinaria. Este viernes por la noche se produjo el esperado debut de MasterChef Junior, la versión infantil conducida por Vero Lozano y con un jurado integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas.

De esta manera, el canal de las pelotas busca consolidar el dominio del formato en continuado, combinando la frescura de los más chicos los viernes con la tensión de las celebridades en el tramo final del fin de semana.