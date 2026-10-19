Yanina Latorre apuntó sin filtro contra Nora Colosimo: "Torta frita nunca llega a macaron"
La conductora de SQP cuestionó con ironías a la madre de Wanda y Zaira Nara por unas publicaciones de Instagram que luego fueron eliminadas.
Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de lanzar duras críticas contra Nora Colosimo, la madre de Wanda y Zaira Nara. El enfrentamiento comenzó cuando la conductora vio unas historias de Instagram que la empresaria había publicado y que, según su interpretación, imitaban su estilo habitual para difundir información sobre famosos.
Las publicaciones incluían mensajes sobre periodistas y deportistas, presentados con un fondo negro y letras blancas, un formato que Latorre suele utilizar para compartir información y generar repercusiones en las redes sociales.
Aunque Colosimo eliminó las historias poco después, la panelista de SQP, el programa de América, ya las había visto y decidió responder públicamente. “En un rato arranco a atender a la mamá de Wanda. Que alguien le avise que soy única e irrepetible como un copito de nieve”, escribió con tono irónico.
Luego, cuestionó directamente el formato de las publicaciones y deslizó que la empresaria podría estar recibiendo ayuda para elaborarlas. “La placa negra... Es muy Yanina. Ahora la señora sube placas negras, ensucia gente y las borra. ¿Se las escribe Wanda?”, lanzó.
Las frases más picantes de Yanina contra la madre de Wanda Nara
Lejos de dar por terminado el tema, Latorre continuó con sus críticas y desafió a Colosimo a desarrollar una identidad propia en el ambiente del espectáculo. “Me imitás, te peleaste con más de la mitad de las angelitas, inventate un personaje, Yanina soy yo”, expresó.
La conductora también cuestionó el ingreso de la madre de Wanda y Zaira al mundo de los contenidos de espectáculos, donde comenzó a compartir información y comentarios sobre distintas figuras.
El momento más filoso llegó con una frase que utilizó para marcar las diferencias que considera que existen entre ambas. “Igual torta frita nunca llega a macaron”, escribió, en una comparación irónica que rápidamente se convirtió en el cierre de su descargo.
Nora Colosimo todavía no respondió a las acusaciones
Por el momento, Colosimo no respondió públicamente a los mensajes de Latorre. Tampoco trascendió una explicación sobre los motivos por los que decidió borrar las historias que habían generado la polémica.
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