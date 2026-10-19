Yanina Latorre apuntó sin filtro contra Nora Colosimo: "Torta frita nunca llega a macaron"

La conductora también cuestionó el ingreso de la madre de Wanda y Zaira al mundo de los contenidos de espectáculos, donde comenzó a compartir información y comentarios sobre distintas figuras.

El momento más filoso llegó con una frase que utilizó para marcar las diferencias que considera que existen entre ambas. “Igual torta frita nunca llega a macaron”, escribió, en una comparación irónica que rápidamente se convirtió en el cierre de su descargo.

Nora Colosimo todavía no respondió a las acusaciones

Por el momento, Colosimo no respondió públicamente a los mensajes de Latorre. Tampoco trascendió una explicación sobre los motivos por los que decidió borrar las historias que habían generado la polémica.