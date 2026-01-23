Wanda Nara reveló por qué expuso los chats privados con Mauro Icardi: el motivo

Martín Salwe, panelista del ciclo, disparó: “Wanda, hoy te dijo ‘manzana podrida’, te dijo ‘rata’ ¿No tenés algo para responder a eso?“. Entre risas, la rubia respondió: “No, nada, me decía ‘cara de rata’ en la intimidad, así que debo tener cara de hámster. No sé”.

Wanda Nara habló del olor de la China Suárez y mandó al frente a Mauro Icardi: “Lo conoce media Argentina”

Wanda Nara volvió a sacudir el mundo del espectáculo con un extenso y durísimo posteo dirigido a Mauro Icardi. En una historia de Instagram en la que habló de los problemas personales, laborales y familiares, la mediática incluyó una frase dedicada al olor de la China Suárez.

wanda- nara mauro icardi

“En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, lo conocés vos y media Argentina”, insistió Wanda.

En el mensaje, la empresaria recordó el esfuerzo que hizo para cerrar el acuerdo de Icardi con su actual club, a pesar de que él no estaba convencido del destino. “Me costó mucho el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras. Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo, ni te gustaba la liga ni los turcos”, escribió.