Wanda Nara reveló por qué expuso los chats privados con Mauro Icardi: el motivo
La conductora admitió por qué menciona a la actriz tras el picante posteo de Mauro Icardi donde llamó al programa MasterChina.
El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras la publicación de los chats por parte de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y los posteriores respectivos descargos reavivaron la guerra entre los dos.
En diálogo con un móvil de Sálvese quien pueda, la empresaria se sinceró sobre su decisión de exponer sus conversaciones con Icardi tras su descargo en redes: “Respondí lo que a mí me parece, y lo que dije es, mostré los chat porque sino hubiera quedado como una mentirosa y yo nunca dije ni que estaba bien ni que estaba mal ni de lo que se habló ni de lo que no se habló con buena onda, nada más”.
Sobre la inmediata respuesta de parte del futbolista, Wanda se mostró indignada por las declaraciones de su ex: “No, no, es más grave las calumnias e injurias que se dijeron, que son mentiras, pero no tengo más nada para decir, me voy al dentista”.
Consultada sobre el posteo de "MasterChina"de Icardi y que habla de la actriz en su programa, Wanda confesó por qué lo hace de manera picante.“Yo soy funcional al programa. Si hay participantes que tuvieron relación, no tengo la culpa que sean casi todos que tuvieron relación, yo pregunto. Y sino tengo que hacer lo que me dice mi guión", se sinceró.
Y sobre los supuestos olores que manifestó en su descargo haciendo referencia a la pareja de Icardi, la conductora sonrió y dijo: "Eso es un montón, me da asco...".
Martín Salwe, panelista del ciclo, disparó: “Wanda, hoy te dijo ‘manzana podrida’, te dijo ‘rata’ ¿No tenés algo para responder a eso?“. Entre risas, la rubia respondió: “No, nada, me decía ‘cara de rata’ en la intimidad, así que debo tener cara de hámster. No sé”.
Wanda Nara habló del olor de la China Suárez y mandó al frente a Mauro Icardi: “Lo conoce media Argentina”
Wanda Nara volvió a sacudir el mundo del espectáculo con un extenso y durísimo posteo dirigido a Mauro Icardi. En una historia de Instagram en la que habló de los problemas personales, laborales y familiares, la mediática incluyó una frase dedicada al olor de la China Suárez.
“En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, lo conocés vos y media Argentina”, insistió Wanda.
En el mensaje, la empresaria recordó el esfuerzo que hizo para cerrar el acuerdo de Icardi con su actual club, a pesar de que él no estaba convencido del destino. “Me costó mucho el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras. Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo, ni te gustaba la liga ni los turcos”, escribió.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario