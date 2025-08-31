Wanda Nara rompió el silencio sobre Telefe: ¿qué pasó con el canal?, ¿sigue en Masterchef?

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jotax Digital | Productora de Contenidos (@jotax.digital)

En base a esto, fue consultada cuándo comienza el programa. "Ya hay fecha. La verdad que tengo el mes repleto, hay muchas novedades, les va a encantar. Es el mejor elenco lejos de famosos que hayan visto en la televisión", dejó en claro.

Siguiendo esta información confirmósi el papá de Icardi efectivamente será parte del programa o no. "Él tiene su vida en Rosario y es de famosos, él no es famoso, es papá de un famoso. Yo le propuse a todos y me pongo a veces un poco en el rol de productora que no es mi lugar", cerró.