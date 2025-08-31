Wanda Nara rompió el silencio sobre Telefe: ¿qué pasó con el canal?, ¿sigue en Masterchef?
La conductora brindó una entrevista en la que contó si es cierto que la echaron del reality de cocina. Los detalles de sus declaraciones.
Wanda Nara se consolidó como una de las personalidades más mediáticas y multifacéticas de la Argentina. Empresaria, modelo y conductora, su nombre suele trascender la farándula para convertirse en tema de conversación en la agenda cultural y hasta deportiva. Con un carisma innegable y una fuerte presencia en redes sociales, Wanda ha sabido transformar su vida personal en un fenómeno público que despierta curiosidad y debate en cada una de sus apariciones.
En los últimos años, su relación con la televisión argentina se afianzó de la mano de Telefe, donde sorprendió al asumir la conducción de MasterChef Celebrity. Su desembarco en el prime time del canal fue una jugada arriesgada, pero rápidamente demostró que tenía el magnetismo necesario para sostener un formato de alta exposición. Con estilo propio y frescura frente a cámara, logró ganarse la complicidad de los televidentes y reforzar su lugar como figura televisiva.
Su paso por MasterChef Celebrity no solo confirmó su capacidad para reinventarse en nuevos roles, sino que además la mostró en una faceta distinta: cercana, espontánea y con un tono que equilibraba el glamour con la calidez. Sin embargo, en el último tiempo, varios rumores sobre su relación con Telefe sugirieron que la modelo había sido despedida del programa.
Tal es así que en una reciente entrevista y después de tantos dichos, Wanda rompió el silencio.
La entrevista en la que Wanda rompe el silencio sobre Telefe
Durante una salida, Wanda fue abordada por los medios y una cronista le consultó si era verdad que había logrado la furia de Telefe tras aparecer en la pantalla de el Trece. "Nunca nadie me dijo nada", comenzó y luego agregó: "Pero me viven echando ustedes (los medios), me despiden hace años del canal".
En base a esto, fue consultada cuándo comienza el programa. "Ya hay fecha. La verdad que tengo el mes repleto, hay muchas novedades, les va a encantar. Es el mejor elenco lejos de famosos que hayan visto en la televisión", dejó en claro.
Siguiendo esta información confirmósi el papá de Icardi efectivamente será parte del programa o no. "Él tiene su vida en Rosario y es de famosos, él no es famoso, es papá de un famoso. Yo le propuse a todos y me pongo a veces un poco en el rol de productora que no es mi lugar", cerró.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario