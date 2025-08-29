Abogado de la China Suárez habló sobre los supuestos trolls de Wanda Nara: "Grave"
Agustín Rodríguez reveló las acciones legales que decidieron tomar contra quienes atacan a la actriz en redes sociales.
Este martes, el abogado de la China Suárez, Agustín Rodríguez, habló en Puro Show (El Trece) sobre cómo están respondiendo a la aparición de un supuesto ejército de trolls que, según denuncian, se dedica a fomentar discursos de odio y violencia en redes sociales contra su clienta.
El letrado confirmó que están “al tanto de la situación” y que ya pusieron en marcha investigaciones propias, además de seguir de cerca las realizadas por el periodismo. “No puedo de ninguna manera aseverar que esté Wanda Nara tras esto, lo que sí identificamos es un grupo de personas con discursos de odio y violencia hacia Eugenia Suárez”, declaró a El Trece.
Rodríguez señaló que ya presentaron una denuncia por hostigamiento y que están trabajando en ampliarla para que la Justicia pueda identificar a todos los involucrados. “Algunas residen en el país y otras fuera del país. Es muy grave porque son varias personas que tenían como objetivo exclusivamente dañar a Eugenia Suárez”, remarcó.
Ante la consulta sobre si los trolls podrían estar operando desde el exterior, el abogado respondió: “Podría ser, podría ser. No quiero adelantarme a dar información para no entorpecer la investigación futura. Pero sí, hay gente que no está en el país. Hay otras que sí”.
Aunque evitó mencionar nombres, reconoció que varias personas fueron señaladas. “Prefiero no dar nombres porque tenemos que dejar que la Justicia actúe”, dijo, en alusión a Lucía Campil, amiga de Wanda Nara, quien fue mencionada en la causa.
Icardi y una frase para la China Suárez que despertó bronca: "¿El destino eligió que arruinen familias?"
"No fue casualidad, el destino nos eligió", escribió Mauro Icardi en su cuenta de Instagram, junto a una romántica foto con la China Suárez, su actual novia. Lo cierto es que este intento por ser detallista y demostrativo quedó completamente opacado por la sinceridad de los seguidores del futbolista, que no dudaron en liquidarlo tras el posteo.
Como ya ha sucedido otras veces, los usuarios ingresaron en la publicación con el único objetivo de dejarle en claro al jugador del Galatasaray que nadie le cree la frase que pone al destino como único responsable de la unión de ambos. Sin duda, los internautas fueron lapidarios con el ex de Wanda Nara y volvieron a mostrar rechazo por una de las parejas más polémicas del ambiente deportivo y artístico.
Entre los principales comentarios, estaban los siguientes: "No fue casualidad dice, jajaja. La China lo tenía re planeado"; "La trepadora y el despechado"; "Mirá si el destino va a estar ocupado en ustedes"; "No, no fue casualidad, fue infidelidad"; "¿El destino eligió que arruinen familias?"; y "De tu billetera se enamoró, capo".
Pero uno de los mensajes apuntó directamente al conflicto por el cual Icardi integra ahora el Registro de Deudores Alimentarios de la Argentina: "¡Ojalá el destino devuelva las obras sociales de tus hijas!", señaló una usuaria, recordándole al futbolista su irresponsabilidad hacia la salud de Francesca e Isabella, las dos niñas que tuvo con Wanda.
