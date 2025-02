Wanda Nara sorprendió a L-Gante y Mirtha Legrand contó una picante anécdota delante del novio

Pero ahora, esto fue mucho más allá debido a que ambos se mostraron muy cómplices en el programa de Mirtha Legrand. El cantante fue quien estaba invitado en la mesaza de la Chiqui este pasado sábado y Wanda se mostró como gran compañera esperando detrás de cámaras.

Aunque, claro, una vez que estaban hablando de su relación y la producción la vio, Mirtha Legrand no dudó en hacerla ingresar al piso. Frente a la atenta mirada de Flor Peña, el Puma Goity y Nicolás Scarpino, los otros invitados de la Chiqui, Wanda pasó a saludar.

Embed - ¡WANDA NARA IRRUMPIÓ EN LA #MESAZA Y LE DECLARÓ SU AMOR A L-GANTE!: "Estoy muy enamorada"

"Me voy a quedar sin trabajo", comenzó diciendo Nara haciendo referencia a su contrato exclusivo con Telefe por "Bake Off". No obstante, después tomó un micrófono y procedió a hablar sobre su relación con Valenzuela.

En ese sentido, Wanda, después de aclarar que solo podía estar 5 minutos, explicó: "Estoy muy enamorada" tras que Mirtha le aclarara que se la ve muy bien. A su vez, afirmó que de salud se encuentra bien y en mejor estado, teniendo en cuenta su leucemia.

Wanda ruidosa y las risas de Mirtha

Mirtha y Wanda se conocieron, hace muchos años, en el hotel Costa Galana y la gran diva de los almuerzos se quejó de los ruidos de la habitación de la mediática. “Nos conocimos acá, en este hotel”, arrancó Legrand. “Sí, le conté a Elián la anécdota cuando veníamos en el avión. Esa vez, flasheaste un poco, como dice Elián, los ruidos”, reaccionó Wanda. “¿Vos qué decís? ¿Qué no hacían ruido?”, retrucó Mirtha. Ante la negativa de la mediática, Mirtha insistió. “¡Ay, querida! Era un horror. ¿A dónde está la campana?”, bromeó. “El ruido era impresionante, corrían muebles. No sé qué hacían. Yo tenía la suite pegada a la tuya”, agregó.

Lejos de achicarse, Wanda redobló la apuesta. “Ahora, dentro de un rato, la vamos a hacer sentir un poco de ruidos. Él es más ruidoso que yo”, soltó. Luego del ruego de Elián -“Retirala”, pidió-, Wanda se sinceró sobre sus sentimientos hacia el músico. “Sí, estoy muy enamorada”, dijo, y desapareció.