Andrés Nara le pegó a Mauro Icardi y sorprendió con una inesperada defensa a la China Suárez

La inesperada frase sobre la China Suárez

Sin embargo, el momento que más llamó la atención de la entrevista llegó cuando Andrés Nara se refirió a la China Suárez. Lejos de cuestionarla, aseguró que considera positiva su presencia en la vida del futbolista y sorprendió con una declaración que nadie esperaba.

"Yo estuve con la familia, con la familia de ellos. No tiene buena onda absolutamente con nadie. Él está solo. Y gracias a Dios, y lo digo en público, gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia. La verdad que nunca pensé que iba a decir esto. Porque realmente, cuando no está ella, es una persona muy complicada, un poquito violenta", sostuvo.

Por último, el padre de Wanda reveló que conoció nuevas situaciones relacionadas con el comportamiento del delantero, aunque prefirió no brindar detalles públicamente.

"Yo me enteré de cosas ahora, que tampoco los puedo hacer pública, que lo haga Wanda cuando quiera, de situaciones que me dijeron las nenas, que es más delicado todavía. O sea, yo no quiero hablar tanto de él, pero la verdad que ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible, porque es un muchacho que tiene reacciones raras o complicadas. Por eso mismo todo es sospechoso", concluyó.