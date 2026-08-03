Andrés Nara le pegó a Mauro Icardi y sorprendió con una inesperada defensa a la China Suárez
El padre de Wanda Nara cuestionó con dureza la actitud del futbolista tras los últimos conflictos familiares.
El conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez continúa sumando nuevos capítulos. Esta vez, quien rompió el silencio fue Andrés Nara, que durante una entrevista con Infama cargó con dureza contra el delantero del Galatasaray y, contra todo pronóstico, sorprendió al destacar la influencia que tendría la actriz sobre él.
En primer lugar, el padre de la conductora cuestionó la actitud que, según él, tuvo Icardi luego del episodio de inseguridad que afectó a la familia y aseguró que no estuvo presente para acompañar a sus hijas.
"Acá hay una cabeza ideológica que se encargó de hacer algo terrible, o sea, una situación muy compleja y difícil. Había otras cosas de valor que no las tomaron. Pero para el común denominador y el sentido común, si vos te ponés a pensar, después los acontecimientos, después se pusieron en contra de firmar, se van a quedar ahí y no ayudar a las chicas. No ir a ver a sus hijas, me refiero a Mauro. Ir a ver cómo están psicológicamente después de haber tenido un episodio así", expresó.
Luego, dejó en claro que la relación con el futbolista no tiene vuelta atrás y que decidió cortar todo tipo de vínculo personal: "Ya sé lo que es. O sea, todas las situaciones que se vivieron, todo confuso, todo muy raro. Y después, bueno, situaciones personales que no vienen al caso, que no las quiero contar, que ya se definió como persona y nunca jamás hablé, nunca jamás, y no quiero tener ningún tipo de contacto. Obviamente que lo único que le agradezco son las dos hermosas criaturas que tiene, pero el resto...".
Además, volvió a remarcar que, tras lo sucedido, Mauro Icardi no estuvo junto a sus hijas. "Los hechos son que estuvo allá en Italia. Las nenas, con lo que pasaron, no las fue a visitar".
La inesperada frase sobre la China Suárez
Sin embargo, el momento que más llamó la atención de la entrevista llegó cuando Andrés Nara se refirió a la China Suárez. Lejos de cuestionarla, aseguró que considera positiva su presencia en la vida del futbolista y sorprendió con una declaración que nadie esperaba.
"Yo estuve con la familia, con la familia de ellos. No tiene buena onda absolutamente con nadie. Él está solo. Y gracias a Dios, y lo digo en público, gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia. La verdad que nunca pensé que iba a decir esto. Porque realmente, cuando no está ella, es una persona muy complicada, un poquito violenta", sostuvo.
Por último, el padre de Wanda reveló que conoció nuevas situaciones relacionadas con el comportamiento del delantero, aunque prefirió no brindar detalles públicamente.
"Yo me enteré de cosas ahora, que tampoco los puedo hacer pública, que lo haga Wanda cuando quiera, de situaciones que me dijeron las nenas, que es más delicado todavía. O sea, yo no quiero hablar tanto de él, pero la verdad que ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible, porque es un muchacho que tiene reacciones raras o complicadas. Por eso mismo todo es sospechoso", concluyó.
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