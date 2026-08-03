Wanda Nara cruzó con dureza un posteo sobre una foto suya en bikini: "Amo mi cuerpo"

La publicación original había generado una importante cantidad de reacciones, precisamente porque planteaba una comparación directa entre dos imágenes de Wanda tomadas en momentos diferentes. La autora del posteo utilizó la supuesta diferencia entre ambas fotografías para cuestionar el uso de filtros y herramientas de edición.

La utilización de herramientas digitales para modificar fotografías se convirtió en un tema recurrente dentro de las redes sociales, especialmente cuando se trata de figuras públicas. En el caso de Wanda, la cuestión ya había aparecido en otras oportunidades, con acusaciones cruzadas entre usuarios y publicaciones que generaron discusiones sobre el aspecto de la mediática.