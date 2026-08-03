Wanda Nara cruzó con dureza un posteo sobre una foto suya en bikini: "Amo mi cuerpo"
La empresaria aseguró que una de las imágenes había sido manipulada y apuntó contra quienes, según ella, buscan instalar críticas en las redes.
Wanda Nara volvió a protagonizar una fuerte reacción en redes sociales luego de que una fotografía suya en bikini comenzara a circular y generara numerosos comentarios. La imagen fue utilizada por una usuaria para realizar una comparación con otra foto de la empresaria, una publicación que rápidamente adquirió repercusión y terminó provocando la respuesta directa de la mediática.
La situación comenzó cuando una cuenta publicó un collage compuesto por dos fotografías de Wanda. Una de las imágenes había sido tomada en la playa, mientras que la otra correspondía a una fotografía frente a un espejo. La usuaria acompañó el contenido con la frase “foto de ayer y foto de ahora” y agregó, en tono irónico, “La señora de los 1000 filtros”.
La publicación no pasó inadvertida para Wanda, que decidió intervenir personalmente en la discusión. A través de su cuenta oficial en X, la empresaria cuestionó la autenticidad de una de las fotografías y aseguró que había sido modificada digitalmente. “Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo”, escribió Wanda en respuesta al contenido que se había viralizado.
Wanda Nara cruzó a un usuario en las redes sociales tras críticas a su cuerpo
La mediática buscó dejar en claro que no acepta la comparación planteada en la publicación y que, desde su perspectiva, una de las imágenes utilizadas para cuestionarla no representa su aspecto real. Además, su mensaje volvió a instalar una acusación que ya había realizado anteriormente: la existencia de cuentas que, según sostiene, actúan de manera coordinada para generar críticas y publicaciones negativas sobre ella.
La expresión “trolls pagos” utilizada por la conductora fue interpretada como una referencia a perfiles que, de acuerdo con su versión, estarían detrás de determinados contenidos que circulan en redes sociales. La empresaria sostiene desde hace tiempo que existen usuarios que se dedican a atacarla y a instalar versiones o imágenes que considera falsas.
La publicación original había generado una importante cantidad de reacciones, precisamente porque planteaba una comparación directa entre dos imágenes de Wanda tomadas en momentos diferentes. La autora del posteo utilizó la supuesta diferencia entre ambas fotografías para cuestionar el uso de filtros y herramientas de edición.
La utilización de herramientas digitales para modificar fotografías se convirtió en un tema recurrente dentro de las redes sociales, especialmente cuando se trata de figuras públicas. En el caso de Wanda, la cuestión ya había aparecido en otras oportunidades, con acusaciones cruzadas entre usuarios y publicaciones que generaron discusiones sobre el aspecto de la mediática.
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