Wanda Nara expuso la reacción de Isabella Icardi luego del fallo italiano: "Rezando"
Con el permiso de la Justicia para tramitar los pasaportes sin Mauro Icardi, Wanda Nara mostró la angustia de Isabella antes de volver a Buenos Aires.
Antes de que la Justicia italiana resolviera el conflicto por los pasaportes de sus hijas, Wanda Nara vivió días de incertidumbre en Italia junto a Francesca e Isabella. Finalmente, la empresaria obtuvo la autorización para gestionar la documentación de las menores sin la firma de Mauro Icardi, quien cuestionó públicamente a la jueza que intervino en el expediente.
El conflicto se había desatado tras el robo de los pasaportes en la casa que la conductora posee en Milán. Con la resolución favorable, las niñas ya podrán completar el trámite y regresar a la Argentina para reincorporarse a las clases y retomar la rutina que mantienen desde hace casi dos años, cuando se mudaron a Buenos Aires por el trabajo de Wanda al frente de Bake Off. Desde entonces, nunca volvieron a instalarse en Turquía, un contexto que terminó profundizando las diferencias entre la mediática y el futbolista.
Mientras esperaba una definición, Wanda decidió compartir con sus seguidores un momento íntimo que reflejó cómo se vivía la situación puertas adentro. A través de sus historias de Instagram publicó una fotografía inédita de Isabella Icardi, en la que la niña aparece de espaldas, sentada frente a una mesa y con las manos entrelazadas, en una clara actitud de oración.
La imagen estuvo acompañada por una frase que resumió la esperanza de la pequeña durante esos días de incertidumbre. "Isi cada noche rezando", escribió la empresaria, dejando entrever el deseo de su hija de que todo se resolviera para poder regresar a la Argentina, reencontrarse con su vida cotidiana y volver al colegio.
Una vez conocido el fallo favorable, la conductora también aprovechó para agradecer el acompañamiento que recibió durante todo el proceso. "Gracias por los mensajes a todos", expresó en sus redes sociales, evidenciando el alivio que sintió tras la decisión judicial.
Si bien la autorización para tramitar los pasaportes permitió destrabar el regreso de las menores al país, la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de terminar. De hecho, mientras esperan la entrega de la documentación para viajar a Buenos Aires, la mediática volvió a mostrarse en sus redes y compartió una nueva postal de Francesca e Isabella sonrientes junto a la ya famosa Lamborghini que pertenecía a Icardi y que ella decidió plotear de color rosa, un gesto que volvió a generar repercusión.
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