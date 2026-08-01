Wanda Nara expuso la reacción de Isabella Icardi luego del fallo italiano: "Rezando"

El conflicto se había desatado tras el robo de los pasaportes en la casa que la conductora posee en Milán. Con la resolución favorable, las niñas ya podrán completar el trámite y regresar a la Argentina para reincorporarse a las clases y retomar la rutina que mantienen desde hace casi dos años, cuando se mudaron a Buenos Aires por el trabajo de Wanda al frente de Bake Off. Desde entonces, nunca volvieron a instalarse en Turquía, un contexto que terminó profundizando las diferencias entre la mediática y el futbolista.