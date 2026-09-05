Escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara: la drástica decisión del futbolista sobre sus hijas

El motivo que habría provocado un nuevo enojo de Wanda Nara con Mauro Icardi

Según relató Záffora, durante el tiempo que permanecieron con su padre, las niñas también compartieron momentos con los hijos de la China Suárez, actual pareja del futbolista. Además, el periodista señaló que hubo cambios en sus horarios habituales.

“Las nenas fueron a la casa y estuvieron con los hijos de la China Suárez. Se acuestan tarde y Mauro no lleva a las nenas este viernes al colegio”, explicó el panelista.

Precisamente, la ausencia de las chicas a clases habría sido uno de los principales motivos del nuevo desacuerdo. Wanda pretendía que continuaran normalmente con sus obligaciones escolares, mientras que Icardi habría organizado otros planes para compartir con ellas.

“Mauro dijo que las llevaba al evento y Wanda le había pedido a él por medio de sus abogados que vayan a la escuela”, detalló Záffora sobre las diferencias que volvieron a enfrentar a la expareja.

En medio de esta situación, también trascendió la postura del futbolista respecto de los dos meses en los que no habría podido encontrarse con sus hijas. “Icardi dice: ‘no las veo hace dos meses porque no me dejaban’. Las nenas le dijeron a la licenciada Mattera que ellas querían ver al padre, pero el sábado tenían un evento a la noche y querían ir”.

El episodio podría sumar ahora un nuevo capítulo judicial. De acuerdo con la información difundida en DDM, Wanda Nara estaría evaluando acudir nuevamente a la Justicia para plantear lo sucedido durante los días que las niñas permanecieron con su padre.

El foco del conflicto estaría puesto principalmente en las actividades y obligaciones de las menores. Mientras Wanda habría solicitado que fueran al colegio y mantuvieran su rutina habitual, Mauro habría optado por modificar esos planes y llevarlas a un evento.

Así, un encuentro que marcaba el regreso de Mauro Icardi a la vida cotidiana de sus hijas después de dos meses terminó profundizando las diferencias con Wanda Nara y sumando un nuevo episodio al enfrentamiento que mantienen desde hace meses.