Escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara: la drástica decisión del futbolista sobre sus hijas
Mauro Icardi se reencontró con sus hijas después de meses, pero un giro inesperado desató la tensión con Wanda Nara
El esperado reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas, después de dos meses sin verlas, quedó rápidamente atravesado por una nueva polémica con Wanda Nara. Aunque el futbolista pudo volver a compartir tiempo con las niñas a partir de una autorización judicial, algunas decisiones que tomó durante esos días habrían generado el enojo de la conductora.
La situación fue revelada por Guido Záffora en DDM, donde explicó que el encuentro no habría surgido de un acuerdo entre los padres, sino de una disposición de la Justicia que permitió al delantero retomar el contacto con sus hijas.
“Ayer Nora Colosimo contó en LAM que Mauro se encontró con sus hijas y que fueron a cenar a la Casa de los Sueños”, comenzó explicando el periodista al referirse a lo ocurrido.
Luego, brindó precisiones sobre la intervención judicial que posibilitó el encuentro: “Las nenas estuvieron con Icardi, pero no fue idea de Wanda, fue por un petitorio del juez Hagopián, que autorizó el jugador a estar con sus hijas”.
De esta manera, Icardi pudo reencontrarse con las niñas luego de varias semanas de distancia. Sin embargo, lo que inicialmente parecía representar un avance en medio del enfrentamiento familiar terminó convirtiéndose en el origen de otra disputa.
El motivo que habría provocado un nuevo enojo de Wanda Nara con Mauro Icardi
Según relató Záffora, durante el tiempo que permanecieron con su padre, las niñas también compartieron momentos con los hijos de la China Suárez, actual pareja del futbolista. Además, el periodista señaló que hubo cambios en sus horarios habituales.
“Las nenas fueron a la casa y estuvieron con los hijos de la China Suárez. Se acuestan tarde y Mauro no lleva a las nenas este viernes al colegio”, explicó el panelista.
Precisamente, la ausencia de las chicas a clases habría sido uno de los principales motivos del nuevo desacuerdo. Wanda pretendía que continuaran normalmente con sus obligaciones escolares, mientras que Icardi habría organizado otros planes para compartir con ellas.
“Mauro dijo que las llevaba al evento y Wanda le había pedido a él por medio de sus abogados que vayan a la escuela”, detalló Záffora sobre las diferencias que volvieron a enfrentar a la expareja.
En medio de esta situación, también trascendió la postura del futbolista respecto de los dos meses en los que no habría podido encontrarse con sus hijas. “Icardi dice: ‘no las veo hace dos meses porque no me dejaban’. Las nenas le dijeron a la licenciada Mattera que ellas querían ver al padre, pero el sábado tenían un evento a la noche y querían ir”.
El episodio podría sumar ahora un nuevo capítulo judicial. De acuerdo con la información difundida en DDM, Wanda Nara estaría evaluando acudir nuevamente a la Justicia para plantear lo sucedido durante los días que las niñas permanecieron con su padre.
El foco del conflicto estaría puesto principalmente en las actividades y obligaciones de las menores. Mientras Wanda habría solicitado que fueran al colegio y mantuvieran su rutina habitual, Mauro habría optado por modificar esos planes y llevarlas a un evento.
Así, un encuentro que marcaba el regreso de Mauro Icardi a la vida cotidiana de sus hijas después de dos meses terminó profundizando las diferencias con Wanda Nara y sumando un nuevo episodio al enfrentamiento que mantienen desde hace meses.
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