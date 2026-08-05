Wanda Nara volvió al país y explotó contra Mauro Icardi: "Me aseguro la casa para mis hijas"
Tras obtener el pasaporte argentino de sus hijas, Wanda Nara regresó al país con una nueva victoria en las manos: embargaron la "casa de los sueños".
Luego de que la Justicia argentina trabara un embargo preventivo por USD 2.745.000 sobre la mansión conocida como la "Casa de los Sueños", ubicada en el barrio Yacht Club de Nordelta, Mauro Icardi explotó y Wanda Nara no dudó en responderle en su regreso al país: "Me aseguro la casa para mis hijas", deslizó.
En diálogo con la prensa, la mediática abordó la polémica con los pasaportes argentinos de sus hijas que el futbolista se negaba a aprobar: "Una vez que yo fui a pedir que el papá firme el pasaporte, dijo 'de ninguna manera, quiero que se queden en Italia, las voy a anotar en septiembre en un colegio y después van a ser deportadas a Turquía'. Es una locura, chicos", indicó Wanda, seriamente indignada.
"Es imposible que una persona que ya no está laborando en Turquía, que no es turca, pida vivir ahí. Por algo supongo que él compró una casa, una propiedad de mucho dinero en Argentina. Y no tiene propiedades en Turquía, o sea, ¿a dónde irían a vivir mis hijas?", añadió.
Embargaron preventivamente la "Casa de los Sueños": qué dijo Wanda Nara
En torno al embargo mencionado anteriormente, sostuvo: "El embargo no me sorprende. Yo le pedí a Ana que no lo comunicara, mantuvimos silencio. Creo que estaba desde antes, por mayo o por ahí. Y yo le dije, Ana, tengo la sospecha que estas abogadas no le comunican a su cliente la verdad. No digamos nada y esperemos un par de meses".
En este sentido, remarcó que Icardi "no puede apelar lo que está hecho, es imposible". Y sumó: "Se hace para proteger el patrimonio de los menores, los alimentos de los menores que no se pagan. Y lo tienen todas las personas. Se han embargado sueldos en un montón de equipos de fútbol que ustedes conocen de Argentina, de Boca y de River, por alimentos futuros. El embargo es por alimentos futuros, no es por lo que debe ahora. Pero además de eso debe al día de hoy".
Seguidamente, destacó: "Y yo lo hice simplemente porque yo sé qué clase de madre soy, sé cuánto gano, cuánto guardo y cuánto invierto en mis hijos. Y como veía también gastos desmedidos de la otra parte, dije me aseguro la casa para mis hijas".
En relación a un interés personal sobre lo actuado, manifestó: "No me interesa embargar nada porque no es para mí, chicos. Yo tengo tantas cosas, tantas propiedades mías que eso es de mis hijas. A Mauro le encanta, le encanta lo mediático. Pero bueno, nada, tendría que salir a hablar con ustedes...".
Finalmente, fue consultada sobre si sus hijas verán a su padre ahora que volvieron a la Argentina y dijo: "Eso ya no depende de mí. Es la relación de él con las nenas".
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