Wanda Nara volvió al país y explotó contra Mauro Icardi: "Me aseguro la casa para mis hijas"

Seguidamente, destacó: "Y yo lo hice simplemente porque yo sé qué clase de madre soy, sé cuánto gano, cuánto guardo y cuánto invierto en mis hijos. Y como veía también gastos desmedidos de la otra parte, dije me aseguro la casa para mis hijas".

En relación a un interés personal sobre lo actuado, manifestó: "No me interesa embargar nada porque no es para mí, chicos. Yo tengo tantas cosas, tantas propiedades mías que eso es de mis hijas. A Mauro le encanta, le encanta lo mediático. Pero bueno, nada, tendría que salir a hablar con ustedes...".

Finalmente, fue consultada sobre si sus hijas verán a su padre ahora que volvieron a la Argentina y dijo: "Eso ya no depende de mí. Es la relación de él con las nenas".