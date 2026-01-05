Wanda Nara volvió de sus vacaciones y dejó una llamativa reflexión en redes sociales: "Gracias por entender"
La influencer estuvo de viaje con sus cinco hijos, pero ya está de vuelta lista para trabajar. Conocé qué dijo sobre los eventos y el trabajo.
Tras un reparador descanso de casi quince días en las costas de Uruguay, Wanda Nara aterrizó nuevamente en Argentina para retomar sus compromisos laborales. La conductora de MasterChef Celebrity eligió la exclusividad de Punta del Este para celebrar el cierre del año pasado, rodeada de sus afectos más cercanos y lejos de las controversias mediáticas que suelen rodearla.
En esta oportunidad, la empresaria priorizó el tiempo de calidad con sus padres, Andrés Nara y Nora Colosimo, además de su hermana Zaira y sus tres hijos mayores, Valentino, Benedicto y Constantino López.
La dinámica familiar durante las fiestas tuvo matices particulares. Mientras Wanda organizaba la logística navideña, sus hijas menores, Isabella y Francesca, se integraron al grupo días después, ya que pasaron la Nochebuena en Nordelta junto a su padre, Mauro Icardi, y su actual pareja, Eugenia "La China" Suárez.
Una vez reunida la familia completa, Wanda aprovechó para agasajarlos poniendo en práctica todo lo aprendido durante las grabaciones del reality de cocina, compartiendo momentos de relax junto a su pareja, Martín Migueles.
El regreso al trabajo y un descargo con tono de advertencia
El pasado domingo, la tranquilidad uruguaya llegó a su fin para la mayor de las Nara, quien debió abordar un vuelo privado con destino a Buenos Aires para reincorporarse a las grabaciones en Telefe. A través de sus redes sociales, documentó el trayecto junto a su padre, dejando a sus hijas al cuidado de su abuela Nora en el país vecino por unos días más. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron las imágenes del lujoso viaje, sino las palabras que eligió para musicalizar su retorno.
Instalada nuevamente en su hogar, Wanda compartió una imagen tomando mate acompañada de un texto que muchos leyeron como una sutil pero filosa indirecta hacia su pasado: "La felicidad de volver a mi trabajo cómo se las explico, nunca jamás dejen nada por nadie, no hay nada más digno que vivir tu propia vida". Esta frase resonó con fuerza entre sus seguidores, interpretándose como una bandera de autonomía frente a los conflictos sentimentales que protagonizaron Icardi y Suárez.
Prioridades claras y un futuro asegurado en la pantalla
Horas después, la conductora utilizó su cuenta en la red social X para profundizar sobre su decisión de mantener un perfil bajo durante el verano, explicando por qué rechazó tantas propuestas comerciales en Uruguay. "Tuve unas vacaciones hermosas, gracias por entender que este verano viajé con toda mi familia y preferí disfrutar de ellos y no ir a todos los eventos que fui invitada", manifestó con sinceridad.
Asimismo, Wanda detalló la intensa agenda que le espera, que incluye la filmación de seis publicidades y extensas jornadas en el canal. A pesar de sentir cierta contradicción por rechazar ofertas, reivindicó su derecho al descanso: "Ojalá todos puedan elegir, darme la posibilidad de decirle que no a muchos trabajos me genera un poco de culpa, pero trabajo mucho durante todo el año y merecía mi familia tenerme en casa todo el día sin maquillaje, sin corridas y sin horarios, al menos estos diez días".
Finalmente, selló su excelente presente profesional confirmando que la relación con su señal televisiva está más firme que nunca: "Gracias desde mi camarín, muy feliz por extender de más años mi contrato con Telefe".
