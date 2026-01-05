Wanda Nara volvió de sus vacaciones y dejó una llamativa reflexión en redes sociales: "Gracias por entender"

Instalada nuevamente en su hogar, Wanda compartió una imagen tomando mate acompañada de un texto que muchos leyeron como una sutil pero filosa indirecta hacia su pasado: "La felicidad de volver a mi trabajo cómo se las explico, nunca jamás dejen nada por nadie, no hay nada más digno que vivir tu propia vida". Esta frase resonó con fuerza entre sus seguidores, interpretándose como una bandera de autonomía frente a los conflictos sentimentales que protagonizaron Icardi y Suárez.

Prioridades claras y un futuro asegurado en la pantalla

Horas después, la conductora utilizó su cuenta en la red social X para profundizar sobre su decisión de mantener un perfil bajo durante el verano, explicando por qué rechazó tantas propuestas comerciales en Uruguay. "Tuve unas vacaciones hermosas, gracias por entender que este verano viajé con toda mi familia y preferí disfrutar de ellos y no ir a todos los eventos que fui invitada", manifestó con sinceridad.

Tuve unas vacaciones hermosas . Gracias por entender que este verano viaje con toda mi familia y preferi disfrutar de ellos y no ir a todos los eventos que fui invitada . Diferente fue el año pasado que viaje sin niños . Mi prioridad son ellos . Ya volví a trabajar, está semana… — Badbitch (@wanditanara) January 5, 2026

Asimismo, Wanda detalló la intensa agenda que le espera, que incluye la filmación de seis publicidades y extensas jornadas en el canal. A pesar de sentir cierta contradicción por rechazar ofertas, reivindicó su derecho al descanso: "Ojalá todos puedan elegir, darme la posibilidad de decirle que no a muchos trabajos me genera un poco de culpa, pero trabajo mucho durante todo el año y merecía mi familia tenerme en casa todo el día sin maquillaje, sin corridas y sin horarios, al menos estos diez días".

Finalmente, selló su excelente presente profesional confirmando que la relación con su señal televisiva está más firme que nunca: "Gracias desde mi camarín, muy feliz por extender de más años mi contrato con Telefe".