Wanda Nara y L-Gante vivieron un tenso cruce con un periodista: "Sos un maleducado"

"Todo bien, todo en orden", dijo el cantante cuando le preguntaron cómo la habían pasado en el país vecino. Luego de esto, el periodista le consultó a Wanda por las declaraciones de Mauro Icardi, quien dijo que ella le había sido infiel con Keita Baldé. "No tengo nada para decir", contestó ella.

En tanto, como Wanda no quería hablar, el notero se acercó al cantante para preguntarle a él por Icardi. Un poco molesto, el referente de la cumbia 420 lo ninguneó: "Si fueses un insecto, ¿cuál serías?", le preguntó. "¿Y vos cuál serías? Yo no te ofendo a vos, a vos te ofendió Mauro Icardi y vos me estás ofendiendo a mí. Me parece que no es muy 'elegante' lo tuyo. A pesar de que tenés ese nombre", se defendió el cronista.

Con una sonrisa irónica, el cantante le dijo: "Es un juego de preguntas y respuestas". Sin embargo, y visiblemente enojado, Rafa cortó su entrevista: "No, no es un juego de preguntas. Es una mala educación de tu parte. Me da la impresión de que sos un maleducado, Elián".