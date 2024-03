Wanda Nara confirmó cuándo vuelve a Telefe con MasterChef

image.png

"Ayer grabé institucional para Telefe. Volvemos a mitad de año", explicó Wanda. Luego, en otra publicación de sus historias, destacó cómo será su vida a partir de ahora con el canal de las tres bolas: "Firmé contrato de exclusividad con Telefe por 3 años".

Aún así, cabe destacar que esta no es la única oportunidad para volver a ver a Wanda en la televisión, sino que a través de Netflix también estrenará "Love is Blind", un reality junto a Darío Barassi. No obstante, al igual que con MasterChef, por el momento no hay fecha de estreno.