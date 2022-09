Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi, quien borró su publicación

“Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, indicó la mediática.

La relación de Wanda con el jugador que hoy milita en el Galatasaray de Turquía comenzó a desmoronarse hace casi un año, cuando trascendía un presunto affaire entre él y la actriz Eugenia ‘La China’ Suárez.

Aunque en ese momento parecía que el vínculo familiar se encaminaba a continuar, los rumores de separación fueron incesantes y cada día más tormentosos, y finalmente se confirmaron este jueves por una de las protagonistas de la historia.

Mauro Icardi borró su publicación

Horas antes del fuerte mensaje de Wanda Nara, el futbolista negaba la ruptura amorosa. Luego, eliminó el posteo.

“No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho”, escribió el futbolista junto a un emoji de un corazón.

Luego, se despachó en contra de los medios de comunicación por la cobertura que le dan a su relación. “Estamos más que acostumbrados y a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan”.